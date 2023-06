Miami premia “The Medelan”, restaurato dalla Colombo Costruzioni

Due “World Gold Winner Awards” per il restauro del prestigioso edificio di Milano

L’intervento è stato eseguito dalla Colombo Costruzioni di Lecco: “Un successo tutto italiano”

LECCO – La notizia è rimbalzata nella notte di ieri direttamente da Miami, dove si svolgeva il 73° Fiabci World Prix d’Excellence, la più importante manifestazione dell’organizzazione mondiale dei professionisti del Real Estate: la giuria del premio ha attribuito due “World Gold Winner” Awards a DeA Capital Real Estate Sgr per “The Medelan”, il prestigioso intervento di riqualificazione e restauro conservativo realizzato in piazza Cordusio a Milano.

Si tratta dello storico Palazzo Broggi, ex sede del Credito Italiano. In tutto 55 mila metri quadri, con undici piani (tra interrati e fuori terra) di uffici e negozi, un ristorante panoramico e una serie di giardini nelle corti. Inoltre un bar nel caveau della banca, mantenuto nel suo status originale, con tanto di cassette di sicurezza in bella vista.

A realizzarlo è stata l’impresa lecchese Colombo Costruzioni SpA, ancora una volta protagonista del processo di rinnovamento del volto di Milano:

“Siamo particolarmente orgogliosi di poter partecipare a questo così importante successo tutto italiano – afferma l’AD di Colombo Costruzioni, arch. Luigi Colombo – Il riconoscimento che l’organizzazione mondiale dei professionisti del Real Estate Fiabci ha voluto attribuire a questo intervento, se da un lato premia la visione lungimirante di DeA Capital Real Estate Sgr e del pool di progettisti che l’hanno ideato (GLA – Genius Loci Architettura), dall’altro ci riempie di soddisfazione per il contributo che la nostra impresa ha potuto dare come general contractor al concretizzarsi di un così complesso e prestigioso intervento, collocato nel cuore di Milano, che ha dato nuova vita ad un brano importante della storia della metropoli lombarda”.