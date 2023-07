Fisio Online. 7 cose che (forse) non sai sul mal di schiena

RUBRICA – Tutti noi, almeno una volta, abbiamo sofferto di mal di schiena e quando abbiamo dolore non sappiamo proprio da che parte girarci. Oltre a non riuscire fisicamente a farlo…

Tutti noi, nel disperato tentativo di trovare sollievo nel più breve tempo possibile ci siamo rivolti a famigliari, amici e colleghi. Il risultato? Chiunque sia venuto a conoscenza del nostro dolore ha prontamente condiviso con noi la sua esperienza e ci ha prescritto la sola terapia efficace: la sua (diversa ovviamente da quella di tutti gli altri).

La buona notizia è che c’è un infallibile rimedio per non affondare nel mare magnum dei consigli, delle terapie fai da te e dei luoghi comuni: affidarsi alla Scienza. Che non si basa su opinioni o sui like su Instagram ma su Evidenze.

Da diversi decenni il Low Back Pain è oggetto di studi che hanno consentito di dare riposta definitiva a molti quesiti in materia. Ecco allora le 7 cose che devi sapere sul mal di schiena e che ti aiuteranno a comprendere meglio il tuo dolore.

1. Il 95% dei mal di schiena non rappresenta un problema medico grave. Hai mal di schiena? Non allarmarti! Molto probabilmente non c’è nulla di grave! Rivolgiti al tuo Fisioterapista, sarà lui a valutarti e a consigliarti il percorso migliore per te!

2. Potresti avere una protrusione discale o un’ernia eppure non avere dolore. Sì, protrusione non significa dolore. Il 60% delle persone con più di 50 anni ha almeno una protrusione discale o un’ernia lombare senza avere dolore.

3. Le indagini strumentali sono molto spesso INutili. Rileggi bene il punto due. Le immagini spesso non hanno nessuna utilità per la cura. Nella maggior parte dei casi aumentano solo paura e ansia peggiorando il dolore e allungando a dismisura i tempi di guarigione. Due colonne possono sembrare identiche dalle immagini, eppure una persona ha un dolore importante e l’altra nessun dolore…

4. La postura non è così importante come un tempo si credeva. E’ inutile che ti focalizzi sulla postura perfetta: non esiste una postura perfetta come non esiste un modo “corretto” per muoversi. Impegnati invece a variare la tua postura, facendo movimento ed allenandoti. Ogni movimento è corretto purché non superi le tue capacità. Più ti muovi e più ti alleni e maggiori saranno le tue capacità.

5. Lo stress influenza il mal di schiena. Ti è mai capitato in un periodo di stress di avere mal di testa? Lo stesso principio vale per il mal di schiena.

6. Nella maggior parte dei casi non è possibile trovare una causa specifica del mal di schiena. Nell’80% circa dei casi non si può sapere se il dolore sia causato dal disco, dalla faccetta articolare o dal muscolo. Diffida da chi ti dà diagnosi certe o attribuisce il tuo mal di schiena a una vertebra fuori posto!

7. Non esistono manovre miracolose o esercizi che risolvano immediatamente il mal di schiena. Esistono invece molti esercizi efficaci per il mal di schiena. L’importante è adattare gradualmente la propria schiena al movimento.

La prima regola per vincere il tuo mal di schiena? Non aver paura di muoverti e di cambiare idea su tante convinzioni che hai sempre dato per scontate!

Dott. Mirko Zanin & Dr. Renzo Alessandro Raimondi Fisioterapia, Osteopatia, Idrokinesiterapia

LECCO, FISIORUN.IT Via Martiri di Nassirya 23

MANDELLO DEL LARIO, Studi Medici Via Dante Alighieri 35,

www.fisiorun.it

fisiorun.it@gmail.com

Tel: 0341.080813 (telefono e whatsapp)

ARTICOLI PRECEDENTI

30 Maggio – Fisio Online. Ho un menisco rotto. Devo operarmi?

5 Aprile – Fisio Online. Protezione e Adattamento

07 febbraio – Articolazioni temporo mandibolari. Queste sconosciute

11 gennaio – Fisio Online. Buoni propositi di salute

2022

30 Novembre – Fisio Online. Ho una spina calcaneare: devo preoccuparmi?

17 Ottobre – Fisio Online. Niente sport … C’e’ da studiare!

2021

19 Settembre – La scarpa per il runner principiante

14 Luglio – Fisio Online. Il piede piatto è un problema?

3 Maggio – Fisio Online. Voglio iniziare a correre. Consigli utili per cominciare

6 Aprile – Fisio online. Corsa e reggiseno…

14 Febbraio – Fisio Online. Corsa all’aria aperta o sul tapis roulant?

2020

24 Dicembre – Fisio Online. Buon Natale, in Salute

14 Novembre – Fisio Online. Attività motoria lontano da casa solo se…

19 Ottobre – Fisio Online. La corsa dopo il parto, istruzioni per l’uso

2 Settembre – Fisio Online. Gravidanza e corsa

23 Luglio – Fisio online. Il Covid-19 avrebbe ucciso lo stesso numero di persone 50 anni fa?

2 Maggio – Fisio Online. Sceriffo da balcone #iorestoacasa

7 Aprile – Fisio Online. Nemici (in)visibili: solo la Medicina cura la malattia

19 Marzo – Fisio Online. #IORES(IS)TOA CASA Manuale per sopravvivere al Covid19 (e pure dopo)

24 Febbraio – Fisio Online. Come vivere meglio e più a lungo

2019

24 Dicembre – Fisio Online. Buon Natale in Salute

25 Novembre – Fisio Online. Distorsione? Strappo? Peace and Love

04 Novembre – Fisio Online. Tumore al seno: fisioterapia, esercizio e prevenzione

30 Settembre – Fisio Online. Il Dolore Cronico

21 Giugno – Fisio Online. La notte prima … della Monza Resegone

29 maggio – Fisio Online. Manuale di sopravvivenza per i Resegupper’s Lover. 2^ Parte

24 maggio – Fisio Online. Manuale di sopravvivenza per i Resegupper’s Lover. 1^ Parte

13 maggio – Fisio Online. La corsa non fa male alle ginocchia

20 marzo – Fisio Online. Denti e postura, medical business?

11 febbraio – Fisio Online. Spalare la neve in sicurezza

12 gennaio – Fisio Online. Come scegliere la scarpa giusta per correre?

2018

27 novembre – Fisio Online. Non posso correre: ho mal di schiena

12 ottobre – Fisio Online. La dura guerra contro la “postura scorretta” inizia in tenera età

30 agosto – Fisio Online. Lo sport (troppo) può nuocere alla salute (mentale)

29 maggio – Fisio Online. I 10 “Comandamenti” del resegupper

28 marzo – Fisio Online. Mal di schiena: il mito della postura perfetta e della sedia migliore

10 gennaio – Fisio Online. Corsa: miglior modo per dimagrire e falsi miti da sfatare

20 novembre – Fisio Online. Qual’è la scarpa ideale per un bambino

8 settembre – Fisio Online. Bambini e sport: prima regola divertirsi

29 luglio – Fisio Oline. Consigli semiseri alla vigilia del Giir di Mont

20 aprile – Fisio online. Quale cuscino per dormire meglio?

9 marzo – Fisio online. Cambiamenti meteo e dolori articolari: c’è veramente relazione?

1 febbraio – Fisio online. Alcuni consigli prima di inforcare gli sci

10 gennaio – Fisio Online. Dopo la vacanza guerra alla panza e non trovate scuse!

14 dicembre – Fisio online. Mal di schiena, Atto III, i falsi miti

26 ottobre – Fisio Online. L’eterno dilemma delle donne: tacchi si o no?

14 settembre – Fisio Online. Mal di schiena atto ­I­I: il peso della cu­ltura

24 agosto – Fisio Online. Mal di schiena Atto I: la psicosi d’esame

1 agosto – Fisio Online. Aria condizionata e cervicalgia: storia ­d­i una relazione mai nata