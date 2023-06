38enne aggredisce i genitori perché non gli danno i soldi per la droga

ABBIATEGRASSO (MI) – Nel corso della nottata del 25 giugno, ad Abbiategrasso, i Carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne italiano tossicodipendente con precedenti di polizia, per i reati di maltrattamenti e tentata estorsione a danno della madre 62enne.

I militari, nel corso della serata del 24 giugno, sono intervenuti presso l’abitazione della donna a seguito di sua segnalazione sulla linea 112, con la quale diceva di esser stata minacciata di morte e aggredita fisicamente dal figlio a seguito del rifiuto di dargli il denaro per l’acquisto di stupefacente. Durante l’intervento l’arrestato, in presenza dei militari, continuava con le minacce di morte nei riguardi di entrambi i genitori e in particolare della madre e, pertanto, è stato condotto in caserma, dove, al termine degli accertamenti e acquisita la denuncia-querela degli stessi genitori, è stato dichiarato in stato di arresto per maltrattamenti contro familiari e conviventi e tentativo di estorsione.

La donna, a seguito dell’aggressione, ha riportato percosse al volto guaribili in un giorno. I Carabinieri hanno accertato, inoltre, che l’uomo già in passato si era reso responsabile di tali comportamenti a danno dei genitori per i quali essi avevano sporto denuncia al vaglio dell’autorità giudiziaria. L’arrestato si trova nella casa circondariale di Pavia a disposizione della Procura della Repubblica in attesa della convalida dell’arresto.