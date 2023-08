Crollano gli scaffali con le forme di Grana, travolto il titolare dell’azienda agricola

ROMANO DI LOMBARDIA (BG) E’ stato ritrovato solo nella mattina di oggi (7 agosto), dopo una notte di ricerche da parte dei vigili del fuoco, il corpo senza vita di Giacomo Chiapparini, 74 anni, titolare di un’azienda agricola a Romano di Lombardia (BG). L’incidente è avvenuto nella serata di domenica, poco prima delle 21, quando uno scaffale all’interno di una struttura di circa 2000mq è crollato e l’uomo è stato travolto da 25.000 forme di grana.

Il rumore del crollo avrebbe allarmato un dipendente, che ha chiamato i soccorsi. Sono durate tutta la notte le operazioni di recupero dell’uomo per il quale però non c’è stato nulla da fare. E’ stata attivata anche una squadra USAR (Urban Search And Rescue) di AREU, che ha collaborato con i colleghi USAR dei Vigili del Fuoco nelle operazioni di ricerca. Anche dal Comando di Lecco sono state inviate 4 unità USAR di rinforzo che per tutta la notte hanno lavorato all’interno della struttura.