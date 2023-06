CANTU’ – Due squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate dalle ore 07:45 di questa mattina, martedì, in Cantù in via Cesare Cattaneo per segnalazione incendio all’interno di una azienda lavorazione cosmetici.

Una volta in posto i vigili di Cantù hanno provveduto alla messa in sicurezza di un macchinario fusore per creme, portato all’esterno per il raffreddamento. Non si segnalano feriti.