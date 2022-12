LECCO – Torna l’appuntamento con l’iniziativa #ilmioalberodinatale promossa da Lecconotizie.com in collaborazione con GARDEN ORCHIDEA.

Da oggi, 6 dicembre, al prossimo 6 gennaio 2023, inviateci le foto del vostro albero di Natale e delle vostre decorazioni con un messaggio di auguri ai vostri cari e ai vostri amici. Il tutto verrà pubblicato su questo Live Blog in costante aggiornamento (vedi al termine dell’articolo).

Come partecipare? Semplice!

Spediteci una foto via Whatsapp al numero 366 1439735 con il messaggio che desiderate, non dimenticate l’hashtag #ilmioalberodinatale, il vostro nome e il Comune in cui vi trovate.

Dalla Redazione di Lecconotizie.com e da GARDEN ORCHIDEA tanti Auguri di Buone Feste a tutti!