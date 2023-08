Gagliardi (Forza Italia): “Più controllo del territorio potenziando Strade sicure”

Forza Italia chiede maggior controllo del territorio

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo una nota del coordinatore provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi in merito alla questione sicurezza.

I più recenti fatti di cronaca nera che a livello nazionale hanno allarmato la popolazione, fanno il paio con analoghi episodi delittuosi che anche da noi sono culminati con l’efferata uccisione avvenuta recentemente alla stazione ferroviaria di Calolziocorte. Il territorio lecchese, inoltre, è interessato forse anche per la sua vicinanza a Milano, dal preoccupante e ben noto fenomeno delle cosiddette “Baby gang” e dalla conseguente percezione di insicurezza che ne deriva per larghe fasce di cittadini che non si sentono adeguatamente protetti e liberi di muoversi a casa loro sia di giorno che di notte.

La situazione sommariamente descritta, che fotografa impietosamente quanto è accaduto anche a Lecco, costringono Forza Italia ad intervenire chiedendo che le aree pubbliche più sensibili della nostra città e dell’intero territorio provinciale siano maggiormente presidiate dalle Forze dell’Ordine, coaudiuvate dalle Forze Armate, rafforzando anche a casa nostra quell’operazione “Strade Sicure” che dall’agosto 2008 ha contribuito a migliorare la Sicurezza dei cittadini nelle più grandi città del Paese ma anche per prevenire i sempre possibili atti di terrorismo.

Tutti abbiamo infatti il diritto di poter vivere e lavorare quotidianamente in un ambiente sociale più sicuro e questo vale soprattutto per le donne e per quelle fasce di popolazione che, per età e situazioni di particolare fragilità sono, di fatto, considerate le più bisognose di protezione. Non è più possibile che le persone a noi più care non debbano sentirsi libere di muoversi senza doversi fare accompagnare da amici o conoscenti per spostarsi nell’abituale contesto lavorativo e abitativo perché strade, stazioni dei mezzi pubblici ma anche strutture sanitarie, aree più o meno periferiche oltre ai giardini pubblici frequentati da mamme con bambini, sono sempre più appannaggio di balordi e persone fuori controllo di varia natura e nazionalità.

Tutto ciò premesso, Forza Italia ribadisce con ferma determinazione la propria preoccupazione e chiede alle competenti Autorità che siano presto potenziate tutte le indispensabili misure atte a garantire l’indispensabile e quotidiana Sicurezza dei cittadini, gestendo la situazione con i mezzi che la Legge mette loro a disposizione per prevenire, combattere e debellare gli inaccettabili e sempre più frequenti episodi di criminalità e disordine sociale.

Roberto Gagliardi – Coordinatore Provinciale Forza Italia Lecco.