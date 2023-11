90 anni di Casa ‘Don Guanella’, in Basilica la Santa Messa con Mons. Delpini

L’Arcivescovo in città in occasione del compleanno della comunità

Gremita San Nicolò: “Celebriamo anni di servizio al fianco dei ragazzi”

LECCO – Casa ‘Don Guanella’ di Lecco celebra 90 anni di presenza sul territorio. Per l’occasione oggi, domenica 5 novembre, l’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini, ha presieduto la Santa Messa delle 10 in Basilica San Nicolò, gremita di persone.

La celebrazione eucaristica è stata accompagna dai canti del coro Laudamus di Nerviano, animata dai ragazzi ospiti e dall’opera di Francis Abiamba detto Afran, artista e responsabile del laboratorio artistico della Casa, che ha realizzato un murales raffigurante la lavanda dei piedi.

Tantissime come detto le persone che hanno voluto presenziare alla Santa Messa, celebrata insieme al prevosto di Lecco Mons. Davide Milani e ad Don Agostino Frasson, ‘anima’ della comunità Don Guanella.

Un traguardo significativo per la comunità educativa di via Amendola che in 90 anni ha aiutato e sostenuto tanti ragazzi segnati da traumi e da esperienze di vita anche drammatiche, accompagnandoli verso la riabilitazione. Per festeggiare questo importante compleanno presso l’atrio della Casa è stata allestita la mostra ‘Barabitt in festa. 90 anni della Casa Don Guanella di Lecco’ che ripercorre il lungo percorso di impegno, dignità, speranza e inclusione portato avanti.

“L’opera di Don Guanella offre una possibilità di vita nuova ai minori che hanno avuto una vita difficile – ha detto Mons. Delpini durante l’omelia – i Guanelliano promuovono una vita di solidarietà, intelligenza, dedizione e creatività perché ci sia fiducia per la ripartenza. Grazie a tutti voi, avete contribuito a formare uno ‘stile del servire'”.

GALLERIA FOTOGRAFICA a cura di Alessandro Menegazzo