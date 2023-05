Bione e Tribunale, due incontri per ‘sbloccare’ la situazione

Confronto tra Comune e proponenti sulla proposta di riqualificazione del Bione

Oggi, municipio e provveditorato si incontrano per gli interventi al palazzo del Tribunale

LECCO – Due situazioni che attendono di essere ‘sbloccate’: la riqualificazione del Centro sportivo comunale, ancora in fase di trattativa con la cordata proponente dopo un’offerta giudicata come troppo onerosa dal municipio, e i lavori di ristrutturazione di Palazzo Cereghini, l’ex tribunale, fermi a causa di problemi legati alla progettazione.

Per quest’ultimo già oggi se ne dovrebbe sapere di più: “Abbiamo in programma un incontro tra provveditorato e gli uffici per discutere e dare seguito alla messa in sicurezza della copertura – ha spiegato l’assessore Maria Sacchi intervenendo in consiglio comunale – saranno attivate azioni di bonifica dell’amianto in quanto il sottotetto ha delle lastre in eternit che devono essere rimosse”.

Si svolgerà invece nei prossimi giorni l’incontro tra l’amministrazione comunale e la cordata di imprenditori che si sono fatti avanti per la riqualificazione del centro sportivo. Se il progetto proposto va ben oltre le possibilità economiche del Comune (vedi articolo), le parti cercheranno di trovare un punto di incontro:

“Cercheremo di capire come possa proseguire l’interlocuzione sul partnerariato pubblico-privato – ha spiegato l’assessore Emanuele Torri – il 15 maggio partiranno dei lavori programmati per la messa a norma del palazzetto, eseguito appositamente ora per non interferire con il campionato della Pallavolo Picco. Programmati anche lavori alla piscina. Questi e altri interventi dovranno necessariamente integrarsi ai piani per il futuro del centro sportivo, non c’è interesse nello sprecare risorse”.