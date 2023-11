Nameless Festival: già fuori i biglietti e i nomi degli artisti

Il festival musicale di portata mondiale torna sul Lago di Como dal 14 al 16 giugno 2024

Aboliti i token, erogatori di acqua e aree parcheggio gratuiti per rendere l’evento ancora più vivibile (e sostenibile)

LECCO – Dopo aver sbaragliato ogni record con l’edizione 2023, che ha registrato 100 mila presenze, diventando un evento trasversale apprezzato in tutta Italia, Europa e USA, NAMELESS FESTIVAL, in programma dal 14 al 16 giugno 2024 tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC), annuncia grandi novità e svela i primi nomi in line up. Benny Benassi, Dj Snake, Edmmaro, Ian Asher, Imanu, Level Up, Marlon Hoffstadt, Merk & Kremont, Jazzy, Pino D’Angiò, Sammy Virji e Subtronics sono i primi artisti che si alterneranno sui 5 palchi del Festival.

Una grande novità riguarda il ritorno della partnership con Radio 105, che in qualità di radio ufficiale di NAMELESS FESTIVAL comunicherà l’evento attraverso un imponente piano media. Radio 105 sarà presente sul posto con i propri talent e coinvolgerà, attraverso i propri canali on air e social, tutto il mondo 105.

Per l’edizione 2024 NAMELESS FESTIVAL, che ha sempre dato grandissima importanza al proprio pubblico, vero e proprio motore di miglioramento dal 2013 a oggi, ha deciso di attuare importanti novità volte ad accrescere la vivibilità del Festival. Prima fra tutte, l’abolizione dei token: dopo essere stato il primo evento in Italia a utilizzare questa tipologia di moneta, il Festival ha deciso di abbandonarlo definitivamente e di consentire ai partecipanti di acquistare prodotti e servizi in modo più facile e veloce attraverso il proprio smartwatch, smartphone o carta di pagamento.

Il Festival, che ha da sempre legato la sua immagine alla naturale bellezza dell’area che lo ha ospitato, continuerà anche nella prossima edizione a dare un forte impulso al tema della sostenibilità ambientale. A tal proposito, verranno posizionate nell’area apposite postazioni che erogheranno gratuitamente l’acqua. Un nuovo importante passo all’interno di un percorso che mira a ridurre quanto più possibile il proprio impatto sul territorio.

Altra novità di questa edizione sarà l’accesso gratuito alle aree parcheggio, che verranno ridisegnate al fine di migliorare la raggiungibilità dell’evento.

Con l’edizione 2024 NAMELESS FESTIVAL si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, iniziata ormai 10 anni fa. Partito nel 2013 da Lecco, nel 2015 si è poi spostato a Barzio, nella perla della Valsassina, dove ha trascorso ben cinque anni. Dal 2022, dopo lo stop forzato di due anni dovuto all’emergenza sanitaria, l’evento si è trasferito in una immensa area di 400 mila mq situata tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini. Gli enormi spazi a disposizione, immersi nella natura, hanno permesso di ampliare ancora le aree concerti e i servizi, al fine di accogliere in totale sicurezza un pubblico sempre più numeroso.

Mai come quest’anno la ‘Woodstock del Lario’ (come l’ha definita il Corriere della Ser)a, la cui identità musicale, culturale e sociale acquisita nel tempo è diventata ormai fortissima, ha contribuito a valorizzare il territorio che lo ospita diventando un potente strumento di promozione turistica a livello locale. Grazie al Festival, infatti, il Comune di Annone di è stato inserito nella Top 10 delle mete di tendenza per gli italiani in vacanza quest’anno stilata da Airbnb. Tra i criteri di scelta degli ospiti, dopo tre anni di limitazioni su viaggi e spostamenti, spiccano la possibilità di entrare in contatto con le persone e di vivere esperienze autentiche.

Nel 2021, inoltre, Nameless Srl è stata inserita nella classifica ‘Leader della Crescita’ stilata da Il Sole 24 Ore e Statista, conquistando la posizione #1 tra le aziende operanti nel settore degli eventi.

I biglietti per l’edizione 2024 sono disponibili su namelessfestival.it e ciaotickets.com