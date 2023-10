“Tifo la Squadra della Mia Città”, al via il progetto che coinvolgerà gli asili

A promuovere l’iniziativa l’Associazione Blucelesti 1977

Successo per l’iniziativa “pilota” realizzata nella Scuola dell’Infanzia “Asilo Papa Giovanni XXIII” di Lecco

LECCO – l’Associazione Blucelesti 1977, ha deciso di lanciare il progetto “Tifo la Squadra della Mia Città”, rivolto ai bambini della Scuola dell’infanzia (asilo) della città di Lecco e Provincia.

“L’idea nasce – spiega Davide Ferrari presidente di Blucelesti 1977 – dalla volontà di coinvolgere le nuove generazioni lecchesi alla passione per i colori blu e celeste, quelli della Calcio Lecco, sin dalla tenera età per la formazione dei futuri tifosi blucelesti. Un progetto a cui crediamo molto e che ci ha convinto a proporlo a breve agli asili interessati”.

Prima di arrivare a questo passo l’Associazione Blucelesti 1977, con la collaborazione e disponibilità della Calcio Lecco 1912, ha intrapreso un’iniziativa “pilota” nella Scuola dell’Infanzia “Asilo Papa Giovanni XXIII” di Lecco, riscuotendo un successo “al di là di ogni più rosea previsione grazie anche all’impegno non solo dei piccoli futuri tifosi blucelesti ma anche da parte della psicologa e coordinatrice Cecilia Pirrone, delle maestre Giovanna, Cristina, Anna e della Calcio Lecco”, fanno sapere sempre dall’associazione Blucelesti 1977.

In quella occasione, nella passata stagione, i bambini sono entrati in campo per fare due tiri al pallone e successivamente, passando dalla zona spogliatoi, visitare la sede bluceleste e incontrare un disponibilissimo mister Luciano Foschi, consegnandoli disegni e opere da loro interamente realizzate.

La visita si è conclusa, per i circa 70 piccoli ospiti, con foto di gruppo in curva nord e un braccialetto bluceleste, regalo dell’Associazione Blucelesti 1977.

Da qui la decisione di alzare l’asticella cercando altri consensi per: “Conoscere, coltivare e tramandare la propria tradizione calcistica locale, oltre al mero risultato, rappresenta a nostro avviso – ha proseguito il presidente Ferrari – un valore e un legame al territorio indissolubili. Una crescita personale e sociale, stimolando e valorizzando una partecipazione più consapevole alla vita della propria comunità, attraverso la trasmissione dei valori educativi e culturali della pratica sportiva e del calcio anche con il semplice sostegno”.

“Tifo la Squadra della Mia Città” prenderà il via nei prossimi giorni e l’Associazione Blucelesti 1977 ringrazia per la disponibilità e la fiducia Alessandro “Luce”, la Calcio Lecco 1912 e l’Asilo Papa Giovanni XXIII di Lecco.