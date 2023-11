Novembre mese della salute maschile: i consigli del Dottor Scuzzarella

Da In Salus a Lecco check-up urologico per la prevenzione contro i tumori di prostata, vescica e testicoli

RUBRICA – Il mese di novembre si “colora” di impegno e consapevolezza, poiché diventa il palcoscenico di una campagna importante: la prevenzione maschile contro i tumori alla prostata, alla vescica e ai testicoli. La prevenzione, intesa come uno scudo protettivo contro le malattie, si svela come un atto proattivo, un impegno a cambiare stili di vita e ad affrontare il destino della salute maschile con coraggio.

Affrontare la prevenzione significa guardare oltre il concetto tradizionale e comprendere che, per alcune malattie oncologiche, la nostra capacità di agire si traduce nella scoperta precoce, nella diagnosi tempestiva prima che i sintomi si manifestino in modo grave. Questa fase cruciale è spesso chiamata “prevenzione” per la sua capacità di anticipare gli effetti di una malattia in progressione.

In questo mese dedicato alla salute maschile, è fondamentale considerare cosa possiamo fare per prendere in mano il nostro benessere. Gli adolescenti di sesso maschile possono avviare un percorso di prevenzione attraverso visite uro-andrologiche, escludendo la presenza di varicocele e affrontando tempestivamente eventuali problematiche come la fimosi. Per gli uomini e le donne più giovani, un’ecografia dell’addome può rivelare malformazioni e dismorfie interne, mentre l’uroflussometria associata alla visita può evidenziare stenosi congenite dell’uretra maschile.

Superati i 45 anni, è consigliabile sottoporsi a esami ematochimici come il PSA per la diagnosi precoce del tumore prostatico, e per entrambi i sessi, la ricerca del sangue occulto nelle feci per i tumori del colon-retto. In presenza di familiari affetti da malattie oncologiche, l’attenzione si focalizzerà maggiormente su quelle specifiche, ad esempio, ricercando cellule tumorali nelle urine in caso di predisposizione familiare a tumori alla vescica o alle vie urinarie.

La prevenzione, tuttavia, non si limita ai tumori. L’ipertrofia prostatica benigna, comune a partire dai quarant’anni, può essere gestita con modifiche dello stile di vita o farmaci specifici. Per gli anziani, le malattie urologiche più frequenti come il tumore della vescica, il tumore della prostata, la ritenzione urinaria e l’infezione delle vie urinarie richiedono una vigilanza periodica mediante esami quali urine, urinocoltura, esame citologico delle urine e un’ecografia dell’addome, inclusa la valutazione del PSA negli uomini.

In questo novembre, anche se ci sentiamo bene, dedichiamo un pensiero attento e veloce alla cura della nostra salute, poiché la prevenzione è l’illuminazione che ci guida verso una vita più sana e consapevole.

Per prenotare una visita di controllo o un esame con il Dottor Salvatore Scuzzarella, Urologo, Andrologo e Sessuologo clinico è possibile contattare il Centro Medico Polispecialistico In Salus di Lecco al numero 0341 367512.

Dott. Salvatore Scuzzarella

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

ARTICOLI PRECEDENTI

17 Ottobre – Problemi di erezione? Ecco come risolverli senza l’uso di farmaci

14 Luglio – Enuresi notturna, quando i più piccoli fanno la pipì a letto: i consigli per i genitori

13 Giugno – Tumori della vescica: il sangue nelle urine è il primo campanello d’allarme

30 Maggio – Tumori del rene: una diagnosi precoce è la prima arma per combatterli

18 Maggio – Le infezioni dell’apparato urinario femminile: “Il modo migliore di curarle è evitarle”

27 Aprile – La bicicletta fa male alla prostata? L’urologo: “Sfatiamo un falso mito”

04 Aprile – Prostata ingrossata: prevenzione e cura, i consigli dell’urologo

16 Marzo – Prostata ingrossata. L’urologo: “Ecco come riconoscerne i sintomi”

28 Febbraio – Terza età. L’urologo Scuzzarella: “Prendiamoci cura dei nostri nonni”

13 Febbraio – L’urologo: dopo i 45 anni, quando è meglio sottoporsi ad un controllo

30 Gennaio – Sai che anche per bambini e adolescenti è importante una visita urologica?

10 Gennaio – L’urologo risponde: partiamo dai problemi urologici nel bambino

28 Ottobre – La nuova rubrica “Un urologo per amico”