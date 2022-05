Dervio, lavori in galleria: chiusure notturne sulla SP72

DERVIO – Per consentire l’esecuzione dei lavori nella galleria lungo la SP72, la Provincia ha disposto la chiusura notturna al transito della strada provinciale in prossimità della ‘galleria Dervio’.

La chiusura avverrà dalle ore 21.00 alle ore 6.00 nei seguenti periodi: dalla serata di lunedì 13 giugno 2022 alla mattina di giovedì 16 giugno 2022; dalla serata di lunedì 20 giugno 2022 alla mattina di giovedì 23 giugno 2022.

Il transito da parte dei mezzi sanitari, ambulanze ed automediche, è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni: essere in servizio sanitario di urgenza emergenza; procedere a “passo d’uomo” con dispositivi a luce lampeggiante blu ed acustici in funzione; applicare tutte le cautele per non interferire con il cantiere; entrare in galleria solo dopo aver accertato che gli operai presenti siano stati informati dell’emergenza ed abbiano creato le condizioni per transitare in sicurezza;