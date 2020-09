Con il Cai Calco testimonianze e storie sul mondo della montagna in quattro serate

Dal 25 settembre, per quattro venerdì consecutivi, incontri nella sede dei Cai Calco in via Indipendenza

Ospiti di punta per delle serate che vogliono raggiungere l’obiettivo di tornare a incontrarsi parlando del bellissimo mondo dell’alpinismo

CALCO – Dalla campionessa mondiale di arrampicata sul ghiaccio Angelika Rainer a Serafino Ripamonti, autore del libro “I Ragni di Lecco – Una storia per immagini” passando per la serata di approfondimento sui mutamenti dei ghiacciai fino alla vibrante testimonianza di Eleonora Lola Delnevo, climber 37enne capace di riconquistare, da paralizzata, la vetta de El Capitan, tempio dell’arrampicata in California.

Sono tutte dedicate all’alpinismo le quattro serate organizzate dal Cai Calco insieme a Sherpa Mountain Shop per dare ad associati e non l’occasione di ritrovarsi (nel pieno rispetto delle normative anti covid) e appassionarsi a storie ed esperienze di alpinismo. Si comincia venerdì 25 settembre con la serata che vedrà protagonista Angelika Rainer, fortissima e talentuosa arrampicatrice di Merano, capace di conquistare per tre volte il titolo di campionessa mondiale di arrampicata su ghiaccio.

Il 2 ottobre sarà invece la volta di Serafino Ripamonti, giornalista e membro del gruppo alpinistico Ragni di Lecco che presenterà il volume, edito da Rizzoli, dedicato proprio alla storia del mitico gruppo alpinistico lecchese. Il venerdì successivo, 9 ottobre, spazio invece agli esperti del servizio glaciologico lombardo (Sgl), associazione scientifica no profit, che da 25 anni svolge attività di ricerca e monitoraggio annuale sui ghiacciai della Lombardia al fine di comprendere l’andamento dell’innevamento alle medie ed alte quote delle Alpi lombarde.

Infine, venerdì 16 ottobre, Eleonora Lola Delnevo, porterà la sua toccante testimonianza di scalatrice che, rimasta paraplegica dopo un incidente dopo una scalata nel 2015, è riuscita a ripetere nel 2018, con la sola forza delle braccia, la via Zodiac su El Capitana, nella Yesemite Valley.

Le serate sono in programma alle 21 nella sede di via Indipendenza: si svoleranno all’aperto nel rispetto delle norme anti Covid con distanziamento interpersonale, controllo della temperatura e registrazione della presenza.