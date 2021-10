Cai Lecco. Il Gruppo Età d’Oro a Bressanella per la castagnata

Un’ottantina i partecipanti alla giornata in compagnia

Mercoledì prossimo nuova uscita insieme al Cai Sondrio

LECCO – Quella del 2020 non si era svolta per i ben noti motivi legati alla pandemia, ma quest’anno il Gruppo Età d’Oro (Geo), che coordina i Seniores iscritti alla Sezione lecchese “Riccardo Cassin” del Cai, non ci ha voluto rinunciare.

E così, chi partendo dalla Bonacina, Passo del Lupo e Montalbano (capitanati dal presidente Michele Bettiga), altri da Lecco si sono ritrovati in ottanta alla Bressanella. Accolti splendidamente dagli Alpini di San Giovanni che gestiscono la baita, fra un crepitio di castagne che cadevano ovunque dagli alberi circostanti, ci si è ritrovati in allegria per consumare un piatto di pasta e concludere tutti insieme con una grande castagnata.

L’appuntamento per gli amici del Geo è per il prossimo mercoledì, con un’uscita organizzata insieme al Cai di Sondrio.