Con il Cai Strada Storta un week-end sulle nevi delle Dolomiti

Il 25 e 26 marzo due giorni di sciate nel comprensorio di Arabba-Marmolada

LECCO – “E’ finalmente è arrivato il momento! Preparate gli sci e gli occhiali da sole perché il 25 e il 26 marzo ci aspettano due giorni di grandi sciate nello stupendo comprensorio di Arabba-Marmolada”.

L’invito ad iscriversi rivolto ai soci Cai arriva dal Cai Strada Storta di Acquate perché i posti disponibili andranno a ruba… Nella locandina in basso tutti i dettagli per partecipare al week-end sulla neve in programma il 25 e 26 marzo.