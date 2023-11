Grande successo per il corso di ferrate organizzato dall’Uoei Lecco

La prima edizione in collaborazione con la Scuola di Alpinismo Valle San Martino

La conclusione con una cena in compagnia e la consegna degli attestati

LECCO – L’Uoei Lecco, in collaborazione con la Scuola di Alpinismo Valle San Martino, ha organizzato il primo Corso base di movimentazione in ferrata. Gli allievi si sono avvicinati a questa disciplina partecipando alle lezioni teoriche presso la sede Uoei e pratiche in ambiente.

Il gruppo ha salito alcune ferrate lecchesi e la ferrata Biasini in Valchiavenna con motivazione ed entusiasmo. Questa bellissima esperienza si è conclusa nel migliore dei modi con una serata in sede Uoei per una buona cena in compagnia e la consegna degli attestati di frequentazione. Inoltre è stato organizzato un fine settimana in Val di Susa con la salita alla suggestiva ferrata dell’Orrido di Foresto e la spettacolare e aerea ferrata della Rocca Guido Rossa.

A breve, l’Uoei Lecco presenterà il Calendario delle Attività proposte per l’anno 2024. Vista la numerosa richiesta di adesione al Corso base di movimentazione in ferrata, tra settembre/ottobre 2024, verrà riproposto.