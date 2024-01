Nuovo corso per Accompagnatori di media montagna

Le iscrizioni aperte dal 22 gennaio fino al 22 febbraio

Pina, presidente Guide Alpine Lombardia: “Ci aspettiamo, come tutti gli anni, una grande partecipazione alle prove attitudinali”

LECCO – Il Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia ha ufficialmente annunciato l’avvio delle iscrizioni alle prove attitudinali per il suo nuovo corso di formazione dedicato agli Accompagnatori di Media Montagna. Quest’opportunità, prevista per il 2024 con conclusione nel 2025, rappresenta una strada chiara per coloro che ambiscono a una carriera nell’affascinante mondo dell’escursionismo.

Le iscrizioni, da effettuare esclusivamente attraverso il portale regionale www.bandi.regione.lombardia.it, sono aperte a partire dal 22 gennaio e si chiuderanno puntualmente alle ore 12:00 del 22 febbraio 2024. Le prove attitudinali, tappa cruciale del processo di selezione, avranno luogo dal 4 all’8 marzo 2024 nella suggestiva cornice della bassa Valtellina (SO).

Il processo di selezione coinvolge una valutazione tecnico-pratica su terreno escursionistico, un test culturale scritto e un colloquio dettagliato. Durante quest’ultimo, i candidati avranno l’opportunità di presentare il proprio curriculum personale e escursionistico, sottolineando le motivazioni che li spingono verso la professione di Accompagnatore di Media Montagna.

Il presidente del Collegio Guide Alpine Lombardia, Fabrizio Pina, esprime l’importanza di questo corso formativo, affermando: “A fronte di un interesse crescente verso la figura dell’Accompagnatore di Media Montagna, non possiamo che intraprendere con entusiasmo un nuovo corso formativo che abiliti a questa professione. Ci aspettiamo, come tutti gli anni, una grande partecipazione alle prove attitudinali. In bocca al lupo a tutti i candidati!”.

Il corso è accessibile solo a coloro che hanno compiuto la maggiore età e hanno adempiuto all’obbligo scolastico o possiedono un titolo di studio equivalente riconosciuto in un altro Stato dell’Unione Europea.

Il sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia, Lara Magoni, evidenzia l’impegno della Regione nella formazione dei professionisti della montagna: “L’escursionismo è un’attività che si pratica tutto l’anno sulle nostre montagne, un turismo che incentiviamo e sosteniamo”. Per approfondire il percorso formativo, il Collegio Guide Alpine Lombardia organizza un webinar gratuito il 23 gennaio alle ore 20:30 (link di accesso: https://guidealpine.lombardia.it/2024/01/webinar-23-gennaio-come-diventare-amm/).

Per maggiori dettagli sulle iscrizioni, le prove attitudinali e il corso stesso, si rimanda al sito ufficiale del Collegio regionale Guide Alpine Lombardia. I potenziali candidati possono trovare ulteriori informazioni e procedere con le iscrizioni sul sito www.bandi.servizirl.it entro le ore 12:00 del 22 febbraio 2024. La data di presentazione della domanda sarà confermata tramite una email di conferma.

Il Collegio regionale Guide Alpine Lombardia sottolinea che questo corso di formazione rappresenta un passo fondamentale per coloro che ambiscono a diventare professionisti qualificati nell’escursionismo in montagna.