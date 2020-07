Piolets d’Or: anche una via dei Ragni nell’elenco delle salite più significative del 2019

Cavalli Bardati di Della Bordella, Schiera e De Zaiacomo

Nella lista la via aperta sulla parete Ovest del Bhagirathi IV

LECCO – E’ stato pubblicato l’elenco con le salite più significative e innovative del 2019 e nella lista con le salite più importanti dei Piolets d’Or c’è anche una nuova via aperta dai Ragni di Lecco nel settembre scorso. Non si tratta ancora dell’elenco di salite nominate per i Piolets d’Or, gli Oscar dell’alpinismo, ma di una selezione di percorsi degni di nota compilata da Lindsay Griffin (Senior Editor, American Alpine Journal), con l’aiuto di Dougald MacDonald (Redattore capo, American Alpine Journal) e Rodolphe Popier (Club Alpin Francais).

Per sapere i vincitori dei Piolets d’Or bisogna ancora attendere (la cerimonia si terrà durante il Ladek Mountain Film Festival in Polonia dall’11 al 22 settembre), ma è comunque una soddisfazione vedere che c’è anche Lecco nell’elenco del miglior alpinismo mondiale 2019 grazie a una salita realizzata dai Ragni Matteo Della Bordella, Luca Schiera e Matteo De Zaiacomo che nel settembre scorso hanno aperto “Cavalli Bardati” sulla parete Ovest del Bhagirathi IV (6193 metri).