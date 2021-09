In Grignetta aperta “Pane e Fiasco”: nuova via dedicata a Vasco Bovolenta

A tracciarla Fabio Valseschini e Pietro Saggiante

PIANI RESINELLI (Abbadia Lariana) – Il grande libro della storia dell’arrampicata in Grignetta (Grigna Meridionale) da oggi ha una pagina in più, dedicata a un amico, ma ancor prima a un amico della montagna e in particolare della Grignetta: Vasco “Vaschino” Bovolenta, scomparso lo scorso aprile.

Gli autori, ai quali per scrivere non sono di certo servite carta e penna, bensì scarpette e corde, sono Fabio Valseschini e Pietro Saggiante, che sul torrione posto a sinistra del Pilone Centrale che termina sulla Cresta Segantini, hanno tracciato una nuova via, battezzandola “Pane e Fiasco”. 100 m circa di arrampicata con difficoltà di VII-/VII grado.

“L’abbiamo aperta usando solo protezioni veloci e lasciando un chiodo di passaggio. Per ripeterla servono una serie di friend fino al 5 bd – spiega Valseschini – L’abbiamo aperta nel 2020, dopo il lockdown e la zona rossa, nello stesso giorno in cui abbiamo aperto ‘Digital Crecker’ “.

Una via che i due arrampicatori lecchesi hanno voluto dedicare ad un grande amico: “Ho conosciuto Vasco tanti anni fa, quando ero giovane – spiega Valseschini – e da allora sono rimasto affascinato dal suo stile di vita, il cui ritmo era scandito tra arrampicate in montagna e serate in compagnia. Aveva una filosofia di vita semplice, ma mai banale, costellata da un’infinità di momenti goliardici. Vasco è stato un amico, ma anche un esempio di come si possa vivere la vita con leggerezza, anche nei momenti più difficili.

Il nome della via l’abbiamo scelto perché ‘Pane e fiasco’ fa rima con Vasco, ma anche perché riteniamo sappia condensare l’uomo Vasco: buono e semplice come il pane, nel contempo inebriante e là dove serve meditativo, come può essere il vino contenuto in un fiasco”.