Serata dedicata alla montagna col Cai Grigne e Coro Grigna

Appuntamento lunedì 11, alle ore 21, al teatro De Andrè di Mandello del Lario

MANDELLO – In occasione della Giornata Internazionale della Montagna l’assessorato alla Cultura e Istruzione del comune di Mandello, in collaborazione con il Cai Grigne, organizza una serata per presentare le numerose attività che il Cai svolge sul territorio e non solo, ma in particolar modo nel Gruppo delle Grigne.

L’appuntamento è fissato per lunedì 11 dicembre alle ore 21, al teatro De Andrè. Durante la serata si svolgerà la premiazione dell’alunno vincitore dell’iniziativa promossa dal CAI per l’ideazione del logo per l’anno 2024 che sarà il centenario della sezione, costituita a Vicenza il 31 agosto 1924, assieme a quella di Castelfranco Veneto. Altra ricorrenza importante che cade nel 2024 è la conquista del Cerro Torre, vetta fino ad allora inviolata, raggiunta lungo la parete Ovest, compiuta il 13 gennaio 1974 dal gruppo dei Ragni di Lecco composto da: Daniele Chiappa, Mario Conti, Casimiro Ferrari e Pino Negri, impresa per la quale verrà dedicato un filmato.

Quindi la serata continuerà con la proiezione di immagini relative alle esperienze delle commissioni che fanno capo al Cai Grigne.

Ospite d’eccezione sarà il Coro Grigna ANA di Lecco che presenterà il suo repertorio con pezzi che richiameranno anche le vicine Festività Natalizie. L’occasione consentirà anche il consueto scambio di auguri.