Cai Ballabio. Dopo il tradizionale pranzo, una serata su Casimiro Ferrari

Durante il pranzo premiati Orlandi e Raveglia

Venerdì 6 dicembre serata con Benini sul “Miro”, l’ultimo re della Patagonia

BALLABIO – Tradizionale pranzo sociale per il Cai Ballabio, domenica 1 dicembre, al ristorante Sporting di Ballabio. Nell’occasione sono state consegnate due targhe di ringraziamento per l’ottimo lavoro organizzativo a Giuseppe “Calumer” Orlandi e Roberto Raveglia, rispettivamente presidente e vicepresidente durante lo scorso mandato. A consegnare le targhe sono stati i figli. Una targa è stata inoltre consegnata dagli amici del Cai di Oderzo al Cai Ballabio oggi guidato dal presidente Marco Anemoli.

Concluso questo importante appuntamento un nuovo evento è già in programma per l’associazione ballabiese: una serata dedicata a Casimiro Ferrari, l’ultimo re della Patagonia. L’incontro pubblico con lo storico dell’alpinismo Alberto Benini si svolgerà al centro polifunzionale “Il ventaglio” alle ore 21. L’incontro è organizzato nell’ambito della 28^ edizione della rassegna culturale L’Estate di San Martino organizzata dalla Comunità Montana, in collaborazione con il Cai Ballabio e con il patrocinio del comune.