Il Cai Ballabio in vetta al Due Mani per ricordare gli amici defunti

Anche quest’anno si è svolto il tradizionale appuntamento del gruppo guidato da Marco Anemoli

Celebrata una Santa Messa e offerto un aperitivo a tutti i presenti

BALLABIO – Nella giornata di ieri, come da tradizione, in vetta al Monte Due Mani sono stati ricordati gli amici del Cai Ballabio e in generale tutti quelli che hanno perso la vita in montagna. Don Giovanni di Como ha celebrato la Santa Messa di fronte a tutti i frequentatori che, approfittando della bella giornata, hanno raggiunto la cima.

Al termine i consiglieri del Cai Ballabio hanno offerto un piccolo rinfresco: “Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli intervenuti, don Giovanni, i consiglieri del Cai (Ballabio e Lecco) e il Capo Stazione della Valsassina e il Capo Squadra di Ballabio del Soccorso Alpino” ha detto il presidente Marco Anemoli.