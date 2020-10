Nella serata di venerdì l’ufficializzazione

CALOLZIOCORTE – Danilo Gentili è il nuovo presidente del Circolo Valle San Martino di Fratelli d’Italia e sarà coadiuvato da Francesco Brunetti, vicepresidente e Alan Longhi, segretario. L’ufficializzazione nella serata di ieri, venerdì, alla presenza del presidente provinciale Fabio Mastroberardino.

“Dopo il periodo di commissariamento mi aspetta un compito molto gravoso, ma con l’impegno e l’aiuto di tutti riusciremo a far tornare il circolo tra i più importanti della nostra provincia – ha detto Gentili -. Torneremo ad impegnarci a lavorare sul territorio comunale e provinciale, saremo a disposizione del partito e collaboreremo col nostro consigliere comunale Mastroberardino, punto di riferimento del nostro circolo”.

“Abbiamo già deciso di sostenere Alessandra Rota, responsabile del dipartimento della Provincia di Lecco per il tema violenza sulle donne – ha concluso il nuovo presidente -, coadiuvata dall’avvocato civilista Davide Alessandrino che si è offerto gratuitamente di diventare anche l’avvocato del nostro circolo”.

“Riprendiamo a lavorare e sono sicuro, perché vi conosco, che sarà uno dei circoli più attivi della provincia – ha detto Fabio Mastroberardino -. Voglio che oggi venga segnato un punto zero vero, ripartire da qui per lavorare solo e unicamente per il partito”.