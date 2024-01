Cordoglio per la morte di Boscagli: “Un Signore della politica”

Tanti i messaggi di stima e affetto in ricordo del noto politico lecchese

Zamperini: “Ti siamo debitori”. Il presidente di Regione Lombardia Fontana: “Persona capace e sempre propositiva”

LECCO – “Sei stato un esempio e per ricordarti degnamente ci vorrebbe una vita intera. Non sono frasi fatte, ma la pura e sacrosanta verità”. Inizia così il messaggio di cordoglio del consigliere regionale Giacomo Zamperini per Giulio Boscagli, noto politico lecchese scomparso nelle scorse ore.

Classe 1984, sindaco di Lecco dal 1986 al 1993, Boscagli si era contraddistinto anche per il suo impegno in Regione Lombardia dove ricoprì diverse cariche tra cui assessore alla Famiglia e Solidarietà sociale (2008).

In tanti in queste ore piangono la sua scomparsa: “Ho scelto una delle prime e l’ultima foto che abbiamo fatto assieme – scrive Zamperini sulla sua pagina facebook – Nel 2010, ad uno “Zamperitivo” per le elezioni comunali di Lecco, quando hai parlato davanti ai miei giovanissimi amici con la capacità di chi sa comunicare efficacemente con i ragazzi. Il professore che c’era in te e che emergeva nei momenti più critici, quando si andava dal Giulio per chiedere consiglio. L’ultima foto invece è di poche settimane fa a palazzo Falck per i cinquant’anni di Linee Lecco, quando con la tua splendida lucidità hai fatto analisi politica sul passato, sul presente e sul futuro. Ti ho conosciuto da bambino e da subito ho percepito in te quel carisma sereno, mai urlato, ed allo stesso tempo autorevole, non quello di un capo popolo, ma quello di una guida sicura e saggia”.

“Io ti devo tanto, la città di Lecco ti deve tanto e la Regione Lombardia ti deve tanto. Ti siamo debitori ed onoreremo la tua memoria affrontando la vita ed il nostro impegno in politica con giovane baldanza. Una preghiera per te ed un abbraccio alla tua famiglia. Ciao Giulio, ciao Boscagli, ciao Amico”.

“Un pensiero affettuoso per Giulio. Un Signore della politica. Gli sono debitore” ha aggiunto Mauro Piazza, Sottosegretario di Regione Lombardia. La Giunta regionale di questa mattina si è aperta con un momento di raccoglimento nel ricordo di Giulio Boscagli: “C’è grande rimpianto – ha detto il presidente Attilio Fontana esprimendo il cordoglio della Regione – perché Boscagli è stata una persona capace e sempre propositiva. Un amico che ha contribuito fattivamente alla costruzione di progetti e leggi che hanno portato la Lombardia a essere sempre più forte e competitiva”.

Un ricordo particolare è stato portato anche dai sottosegretari Mauro Piazza che “da lecchese, come Boscagli” ha evidenziato “quanto preziosa sia stata la sua attività istituzionale” e da Raffaele Cattaneo, a lui legato da una particolare amicizia che ha definito Boscagli “un grande uomo, sempre disponibile e mai sopra le righe. Un modello da seguire”.

Anche la Segreteria Provinciale della Lega Salvini Premier ha voluto esprimere condoglianze ai familiari: “Figura importante della vita politica lecchese già Sindaco di Lecco ed Assessore Regionale, ci uniamo a loro in questo momento di dolore” ha fatto sapere il Segretario Provinciale Daniele Butti.

“Partecipo a titolo personale e a nome dell’Amministrazione Comunale di Valmadrera al dolore dei familiari per la scomparsa di Giulio Boscagli, sindaco e assessore della Città di Lecco e assessore regionale – ha detto il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi – Abbiamo avuto insieme la comune importante esperienza della Democrazia Cristiana lecchese e, anche quando la divisione dei cattolici in politica ha portato a strade diverse, sempre vi è stata grande stima. Giulio è entrato in politica in coerenza al suo impegno culturale e religioso e sempre i riferimenti alla dottrina sociale della Chiesa, sono stati la guida della sua attività civica, dove è stato un interlocutore autorevole per tanti amministratori di tutte le parti politiche. Penso che sarà doveroso per la città di Lecco trovare occasioni per ringraziarlo e per ricordarlo. In questo momento di dolore, penso ci accomuni il pensiero di una preghiera”.

Articolo in aggiornamento