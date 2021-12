Elezioni Provinciali. La segretaria del Pd di Lecco: “Auspico un clima di collaborazione”

La reazione del Pd alla sconfitta del candidato Marco Passoni

Maldini: “Non posso nascondere l’amarezza per il risultato”

LECCO – Dopo la vittoria di Alessandra Hofmann, la candidata di Centrodestra nuova presidente della Provincia, arriva il commento della segretaria lecchese del PD Marinella Maldini.

“Si è concluso questa mattina lo scrutinio per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Lecco e del nuovo Consiglio Provinciale e non posso nascondere l’amarezza per il risultato, che non è quello per cui tutti abbiamo lavorato negli ultimi mesi.

In primo luogo voglio rivolgere un sincero ringraziamento a Marco Passoni, che con generosità si è messo in gioco in questa sfida complicata, e che si è dedicato con passione ad un progetto innovativo e progressista che guardasse al futuro del nostro territorio.

Voglio anche ringraziare tutte le candidate ed i candidati della lista “La Provincia territorio bene comune” per il grande impegno profuso nel coinvolgere gli amministratori, dimostrando di essere una squadra unita ed affiatata.

Anche grazie alla loro disponibilità e serietà si è potuto dare corpo ad una coalizione di centro sinistra forte ed unitaria, che ha eletto cinque consiglieri espressione di tante zone della nostra provincia e nel rispetto dell’equilibrio di genere: a loro il mio augurio di buon lavoro, che sono certa sarà intenso, con l’obiettivo di rappresentare al meglio i bisogni dei cittadini.

Infine, un augurio di buon lavoro alla neo eletta Presidente Alessandra Hofmann che, anche alla luce dell’esito elettorale, auspico saprà creare un clima di collaborazione nelle scelte più importanti che il nostro territorio sarà chiamato ad affrontare già dai prossimi mesi”.