Trenord denuncia per diffamazione un gruppo di pendolari che avevano ironizzato sul video di Natale dell’azienda

Il PD in Regione: “Si rinunci ad azione legale, solidarietà ai pendolari”

MILANO / LECCO – “L’assessore regionale ai Trasporti Terzi solleciti Trenord a ritirare la denuncia di diffamazione contro i pendolari, rei di aver fatto ironia sul servizio”. A chiederlo è il Gruppo regionale del Pd che stigmatizzano il comportamento della società di trasporto che ha citato in tribunale per diffamazione il Comitato di pendolari Mi.Mo.Al, ‘reo’ di aver ironizzato su un video di Trenord del Natale scorso in cui si decantava il servizio.

“Crediamo che portare in tribunale l’associazione sia un atto che oltre a ledere il diritto di satira va contro il più elementare buon senso – commenta Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd – E per questo auspichiamo che Trenord rinunci all’azione legale ed esprimiamo la nostra solidarietà all’associazione dei pendolari. Ricordiamo infine il dovere di portare rispetto per le migliaia di lavoratori di Trenord che ogni giorno si adoperano con professionalità per garantire, anche in condizioni difficili, il servizio ai tanti cittadini che viaggiano nella nostra regione”.