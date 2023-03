Le dimissioni di Brivio, il “no comment” del PD lecchese

La segreteria cittadina e provinciale non commentano la scelta dell’ex sindaco di lasciare la direzione del partito

Fragomeli (PD): “Scelte personali che non giudico ma nessuno ha sollevato questioni in direzione provinciale”

LECCO – E’ calato il silenzio nel PD: l’annuncio delle dimissioni di Virginio Brivio (vedi articolo) dagli organi provinciali del partito rappresentano un nuovo scossone nel centrosinistra lecchese.

Dopo la scelta di Francesca Bonacina, vice di Brivio nella precedente giunta, di lasciare l’incarico di presidente del Consiglio Comunale, in rotta con l’attuale amministrazione Gattinoni sulla vicenda della nuova sede del municipio e il recente addio dei consiglieri Clara Fusi e Giovanni Tagliaferri, usciti dal gruppo consiliare del PD per approdare nel gruppo misto in occasione del voto sul bilancio e l’aumento dell’Irpef, la decisione dell’ex primo cittadino evidenzia ancora l’esistenza di un serio problema interno ai ‘dem’ lecchesi.

Al momento, dalla segreteria provinciale preferiscono non commentare. Lo stesso dalla segreteria cittadina, in attesa di un chiarimento personale con l’ex sindaco. Anche altri esponenti del partito preferiscono non rilasciare dichiarazioni per ora. Non replica alle parole di Brivio nemmeno l’attuale amministrazione comunale.

Parla invece Gian Mario Fragomeli, appena eletto consigliere regionale e membro della direzione provinciale del PD di cui lo stesso Brivio faceva parte:

“Rispetto le decisioni di chiunque, sono scelte personali e non le giudico – spiega – In direzione provinciale non sono state poste questioni all’ordine del giorno, altrimenti si sarebbe potuta calendarizzare una discussione e ne avremmo parlato. Sicuramente le sue dimissioni non sono qualcosa da sottovalutare. Sulle motivazioni di questa scelta, non essendo parte della direzione cittadina, non entro nel merito. Io però non ridurrei tutto alla contrapposizione tra vecchia e nuova amministrazione comunale. E’ fisiologico che, quando c’è un cambio di amministrazione, possano essere prese delle scelte diverse dal passato”.

Per Fragomeli è sbagliato parlare di ‘caso’ PD: “Il partito lecchese alle recenti elezioni è risultato essere terzo dopo quello provinciale di Milano e Lodi, quindi sul territorio ha dei riscontri importanti. Su Lecco città è stata affrontata la situazione legata al bilancio che è stato ora approvato. Non vedo altre questioni aperte”.