Lecco-Ballabio, l’ex sindaco Bussola: “Situazione insostenibile”

Giovanni Bussola, ex sindaco di Ballabio, chiede più coordinamento sull’emergenza viabilità

“Serve un rigido protocollo da seguire in caso di chiusura che decide chi fa cosa e con quali tempistiche”

LECCO – ” Ogni volta che il tunnel chiude, per un motivo qualsiasi… Ballabio si ritrova bloccata nel traffico: ritardi su ritardi per tutti i lavoratori”. E’ l’ex sindaco Giovanni Bussola, in corsa per la sua rielezione, ad intervenire sull’ennesima giornata di disagi a causa della chiusura del raccordo per la Valsassina (vedi articolo).

“Il motivo? Sempre lo stesso.. camion bloccati a Laorca! Ma è così difficile per il Comune di Lecco e Anas mandare degli agenti di Polizia Locale o dei movieri?” dice Bussola. Le pattuglie sono arrivate in mattinata a gestire la viabilità (leggi qui) ma forse non in tempi sufficienti, per l’ex sindaco ballabiese, utili per scongiurare i disagi.

“Bisogna stipulare un rigido protocollo da seguire in caso di chiusura del tunnel sia che si tratti di un incidente o di un dissesto idrogeologico – dice Bussola – Un protocollo d’intesa che definisca chiaramente chi fa cosa, e con quali tempistiche! Qui non siamo di fronte ad una emergenza ma ad una mancata programmazione”.