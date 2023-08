Nuovo lungolago a Lecco, l’assessore Sacchi: “Focus su verde e sicurezza”.

Entro fine anno si prevede di concludere la fase di progettazione del nuovo lungolago

Verrà riqualificata anche la pista ciclabile

LECCO – Nei giorni scorsi Palazzo Bovara ha comunicato il nome dell’azienda che si occuperà della riqualificazione del lungolago di Lecco: sarà l’Impresa Foti di Bulgarograsso (Como) a dare vita al progetto Waterfront.

“Con l’aggiudicazione dell’appalto integrato che prevede la redazione del progetto esecutivo e poi la realizzazione dei lavori, ci avviciniamo al momento in cui inizierà a prendere forma il nuovo lungolago cittadino”, commenta l’assessore alla Cura della città e Lavori pubblici, Maria Sacchi.

“Una riqualificazione che – continua l’assessore – nel rispetto del vincolo paesaggistico, migliorerà la passeggiata a lago, risolvendo il tema delle radici emerse che generano difficoltà a pedoni, persone diversamente abili e passeggini, integrando la pista ciclabile dalla Canottieri alla zona Caviate con quella esistente. Una riqualificazione che garantirà maggior spazio alle persone, che potranno muoversi in maniera differente e godere del paesaggio, in un contesto qualitativamente migliore. Questo spazio sarà arricchito da nuovo verde, panchine che caratterizzeranno le piazzette in concomitanza con gli attraversamenti pedonali – rialzati per garantire maggiore sicurezza al pedone – rastrelliere per bici, colonnine di ricarica e di assistenza”.

Per quanto riguarda le tempistiche del progetto: “Entro fine anno si prevede di concludere la fase di progettazione e validazione dell’esecutivo – spiega l’assessore -. I lavori avverranno per sezioni in progressione, partendo da piazza Cermenati in direzione Caviate. Tempi di realizzazione entro la scadenza del Pnrr di marzo 2026”.