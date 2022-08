L’annuncio dell’assessore regionale Massimo Sertori e del sottosegretario Antonio Rossi

“A settembre confronto con tutte le parti in causa per illustrare ulteriormente i progetti di sviluppo con la massima condivisione”

LECCO – Regione Lombardia aderisce ai “Patti territoriali” che nascono da progetti condivisi con il territorio da parte della Comunità Montana e dai vari Comuni coinvolti. “Patti territoriali” che coinvolgono anche la provincia di Lecco con particolare riferimento allo sviluppo dei Piani di Bobbio e dei Piani di Artavaggio con lo stanziamento di importanti risorse.

I progetti non hanno mancato di sollevare polemiche, soprattutto sul fronte della sostenibilità ambientale. L’Assessore alla Montagna ed Enti locali Massimo Sertori e il Sottosegretario Antonio Rossi hanno spiegato che “i fondi sono stati messi a disposizione dall’Assessorato regionale alla Montagna e sono legati alle attività delle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, non per quanto riguardano la competizione e quindi le gare, ma per rendere il territorio in generale ancora più attrattivo e competitivo sia nelle stagioni estive che in quelle invernali, potenziando tutte le attività outdoor nel pieno rispetto dell’ambiente circostante”.

Per quanto riguarda i Patti territoriali nel lecchese, a margine di un incontro che si è tenuto oggi, hanno fatto sapere che, di comune accordo, hanno deciso che nel mese di settembre verrà convocato un tavolo di confronto che vedrà coinvolte tutte le parti in causa, così da poter ulteriormente illustrare i progetti di sviluppo con la massima condivisione.