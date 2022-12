Politica. Inaugurato il circolo lecchese di Nazione Futura

Movimento di idee guidato da Francesco Giubilei, che ha presentato il suo libro “Sovranità energetica”

L’evento ha raccolto un centinaio di aderenti e simpatizzanti del laboratorio di idee conservatore

LECCO – E’ stato inaugurato nella serata di ieri, venerdì, il circolo lecchese di Nazione Futura, il movimento di idee guidato da Francesco Giubilei, che ha presentato il suo volume “Sovranità energetica”. Sono intervenuti il consigliere comunale Giacomo Zamperini e gli onorevoli Fabio Raimondo e Pietro Fiocchi.

Nel suggestivo scenario dell’Orsa Maggiore, il coordinatore territoriale di Lecco, Luca Rosania, ha inaugurato le attività del circolo. Grande successo per l’evento, che ha raccolto un centinaio di aderenti e simpatizzanti del laboratorio di idee conservatore.

Dopo la presentazione delle finalità di Nazione Futura – Lecco da parte di Luca Rosania, l’on. Raimondo ha illustrato gli obiettivi di politica energetica a breve e lungo periodo del Governo italiano, restituendo il desiderio di innovazione che tutto il centrodestra porta con sé. L’on. Fiocchi ha descritto l’importanza dell’Unione Europea per una seria politica energetica, indicando anche i prossimi possibili sviluppi per una sovranità energetica nazionale e continentale.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Lecco Giacomo Zamperini si è concentrato sull’importanza della progettazione e della realizzazione di fonti di energie innovative, come l’idrogeno e il nucleare di ultima generazione, in grado di offrire energia verde e sicura. “Nell’immediato però – ha continuato il consigliere – l’obiettivo è quello di investire sul risparmio energetico, sulla lotta agli sprechi, sull’autoproduzione e sulle energie rinnovabili, cominciando a sburocratizzare e velocizzare le pratiche e le procedure autorizzative”.

Giubilei, presidente nazionale di Nazione Futura, ha declinato i punti salienti del suo volume “Sovranità energetica”: dall’analisi delle carenze della politica energetica italiana ed europea in questi anni, incapace di cogliere la lezione del grande Enrico Mattei, si è passati ad indicare possibili azioni a breve e lungo periodo, capaci di ridare quella sovranità energetica all’Italia, che è allo stesso tempo libertà politica e autonomia da governi stranieri, non sempre in linea con lo stato di diritto dei paesi occidentali.

“Nel ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno permesso la realizzazione dell’evento, invitiamo a seguire le attività del circolo sulla pagina FB e scrivere alla mail per ricevere ogni informazione”.