Regione Lombardia, stanziati 170mila euro per la sicurezza nel lecchese

LECCO –171.328,42 euro è quanto ammonta il finanziamento stanziato da Regione Lombaredia nell’ambito del bando “Enti Associati – Dotazioni tecnico strumentali e Veicoli per Polizia Locale 2024” a favore della sicurezza sul territorio lecchese.

Precisamente, 40 mila euro andranno a Valmadrera, 22.025,88 euro a Cortenova, 36.406 euro a Colico, 4.673,82 euro a Barzio, 28.010,98 euro a Robbiate, 20.211,74 euro alla Provincia di Lecco e 20 mila euro al Comune di Lecco.

“Con questi interventi importanti, si andrà da un lato ad incrementare il presidio sul nostro lago, sostenendo ulteriormente il lavoro di tutti coloro che sono preposti alla vigilanza delle acque e delle rive, oltre che a valorizzare alcune eccellenze lariane, come il servizio dell’idroambulanza della Croce Rossa Italiana, progetto unico nel suo genere – ha commentato Giacomo Zamperini, consigliere regionale lecchese in quota a Fratelli d’Italia – Per l’altro verso, con il bando si andrà a garantire maggior sicurezza, grazie a strumentazioni al passo coi tempi in dotazione alla Polizia Locale, che consentiranno di rendere ancora più efficiente le attività degli agenti e di tutelare e proteggere maggiormente i nostri cittadini“.

Oltre alle tradizionali dotazioni per la Polizia Locale, sono stati finanziati anche i sistemi di videosorveglianza, l’acquisto di fototrappole, nuove autovetture ecologiche, altre dotazioni moderne e funzionali, come ad esempio droni, defibrillatori, bodycam e dashcam.

Sulla sicurezza lacuale, Giacomo Zamperini ha aggiunto: “Queste risorse copriranno le spese per il carburante, la gestione e la manutenzione dei mezzi nautici utilizzati, nonché la miglioria e l’adeguamento delle attrezzature utilizzate nell’espletamento del servizio, assicurando idonea sistemazione logistica al personale di equipaggio e della centrale operativa. Ringrazio l’Assessore ai Trasporti di Regione Lombardia, Franco Lucente, per questo segnale di attenzione verso tematiche di prevenzione e vigilanza, grazie a questa misura il nostro lago sarà sempre più fruibile e sicuro“.

In merito alle dotazioni per la Polizia Locale, il Consigliere Regionale ha poi concluso: “Si tratta di un supporto importante, perché la Polizia Locale rappresenta un valore aggiunto nella prossimità e vicinanza per i cittadini, parallelamente alla grande professionalità degli agenti impegnati sul territorio ed in un’attività di prevenzione molto preziosa. I 2.5 milioni stanziati complessivamente sulla misura, sono stanziati dell’Assessore Regionale alla Sicurezza, Romano La Russa. Questo bando ha avuto talmente tanto successo che molti comuni del territorio con proposte considerate ammissibili, non hanno potuto veder finanziate le proprie richieste a causa dell’esaurimento dei fondi. Lavoreremo assieme all’Assessore regionale per provare a reperire ulteriori risorse così da far scorrere ulteriormente la graduatoria, finanziando altri progetti esclusi“.