Mandello. In tanti all’incontro di Casa Comune su campeggio e PGT

Un’ottantina di persone alla serata in sala civica a Molina

Sottolineata dalla minoranza la folta presenza e partecipazione al dibattito sulle due vicende

MANDELLO – Circa un’ottantina di persone hanno preso parte giovedì alla serata organizzata da Casa Comune per Mandello nella sala civica di Molina. Temi caldi di discussione l’area ex campeggio e i contenuti del PGT (Piano di Governo del Territorio), che è stato recentemente impugnato al TAR da Legambiente Lombardia.

“Entriamo nel merito!” il titolo della serata per informare la cittadinanza, alla quale sono intervenuti Riccardo Mariani (Coordinatore politico), Franco Corti, Pino Valsecchi e Andrea Gilardoni (Consiglieri comunali).

Ripercorse, innanzitutto, le tappe della vicenda area ex campeggio sino alla recente emissione dell’ordinanza di demolizione da parte della Provincia su quanto sinora costruito. E’ attesa ora la decisione nel merito del TAR prevista per il 26 giugno prossimo. Il gruppo politico e consiliare di minoranza si è soffermato sulle tante, troppe incongruenze e sui troppi giganteschi errori commessi in nella procedura urbanistica, nonostante i tentativi maldestri del Sindaco di negarli o di spostare la responsabilità sempre su altri. I componenti del gruppo hanno altresì sottolineato la evidente stranezza per cui Casa Comune, dalla posizione di minoranza, sia riuscita a svelare fatti e documenti che la maggioranza al governo non ha saputo né vedere né valutare nella loro gravità pur avendo tutte le condizioni favorevoli per farlo.

Affrontato poi il tema del PGT approvato dal Comune. Casa Comune contesta le scelte adottate dall’Amministrazione Fasoli che non tutelano l’ambiente, l’interesse pubblico e che non rispettano le norme. Per queste ragioni erano state presentate dal Gruppo, prima dell’approvazione dello strumento urbanistico, numerose osservazioni che sottoscritte da più di 600 cittadini che hanno teso a rimarcare la non accettabilità di molte scelte perché in contraddizione con il tema dell’interesse collettivo e della salvaguardia e cura del territorio.

Contro il PGT ha presentato ricorso al TAR Legambiente, che contiene elementi affini agli aspetti principali delle osservazioni presentate dal Casa Comune, tra cui quelle dirette a lamentare la inosservanza e la errata interpretazione e applicazione di norme e la noncuranza delle osservazioni vincolanti formulate da Regione Lombardia e dalla Provincia di Lecco, come la stessa minoranza ha ribadito.

“Va assolutamente valorizzata ed evidenziata non solo la folta presenza di cittadini ma anche la numerosità delle loro domande, delle riflessioni importanti condivise, della consapevolezza emersa sulla rilevanza cruciale dei temi trattati. Casa Comune nel ringraziarli ha chiesto loro di continuare a seguire e sostenere le azioni sinora compiute e di portare all’attenzione di altri cittadini quanto sta avvenendo a Mandello”, le dichiarazioni del gruppo.