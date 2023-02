Elezioni, Lega Merate: “Il Carroccio torna a salire anche nel Meratese”

L’analisi del voto del segretario della Lega Merate Franco Lana

“La Lega è cresciuta anche in città passando dall’11 al 13% nonostante un contesto meratese caratterizzato da diverse proposte riconducibili al centrodestra o all’area sociale e culturale leghista”

MERATE – “La Lega torna a crescere in termini percentuali anche in Provincia di Lecco e nel Meratese. Un risultato sopra le aspettative considerando i dati delle recentissime elezioni politiche”. E’ il commento del segretario della sezione di Merate della Lega Salvini, Franco Lana all’indomani del voto, che ha decretato la vittoria della coalizione di centrodestra guidata dal presidente uscente Attilio Fontana.

“Gli elettori, pur in un contesto di forte astensionismo, sono tornati a premiare la proposta politica della Lega e in particolare candidati validi e attenti come Mauro Piazza, che ha certamente rappresentato un valore aggiunto per il nostro movimento” continua Lana, andando ad analizzare le percentuali del voto. “Rispetto alle Politiche, si è registrato un avanzamento in termini percentuali anche a Merate, passando dall’11% al 13%. Questo nonostante un contesto meratese caratterizzato da diverse proposte riconducibili al centrodestra o all’area sociale e culturale leghista”.

Il pensiero va inevitabilmente al 7,2% di voti raggiunti nei seggi cittadini da Giuseppe Procopio, vice sindaco di Merate, in corsa per un posto al Pirellone con Noi Moderati: il partito si è classificato, a Merate, al terzo posto nella coalizione di centrodestra portando la percentuale, ferma nel Lecchese e in Regione, poco sopra l’1% al 7%.

Sopra la media provinciale e regionale anche la percentuale, poco sopra al 16% raggiunta dalla coalizione a supporto di Letizia Moratti formata dall’omonima lista civica (che vedeva in lizza anche Paolo Mauri, storico militante leghista di Merate, da anni non più tesserato al Carroccio) e dal Terzo Polo (Italia Viva – Azione).

Dati che, insieme al risultato raggiunto dal Pd, primo partito in città, hanno portato la Lega a fermarsi al 13%, con un incremento percentuale rispetto alle politiche del 25 settembre. “L’inversione di tendenza rispetto alle Politiche ci conforta: si apre una nuova pagina per il Movimento con la possibilità, per il Meratese, di ottenere la giusta attenzione da parte della Regione grazie al consigliere regionale Piazza”.