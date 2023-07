“Missagliola resti verde”: mozione del centrodestra a supporto della raccolta firme

La mozione presentata dal centrodestra di Missaglia verrà discussa nel prossimo consiglio comunale

La richiesta è quella di mantenere verde l’area di via Della Pieve stralciando le indicazioni di edificabilità previste dal nuovo Pgt

MISSAGLIA – L’area di via Della Pieve deve restare verde. Lo chiedono, con una mozione che riprende e sostiene la petizione promossa da un gruppo di cittadini, i consiglieri di minoranza del Centrodestra Unito Missaglia capitanati da Riccardo Meregalli. Il documento, presentato al presidente del consiglio comunale, ovvero il sindaco Paolo Redaelli, ripercorre la vicenda del terreno di via della Pieve, attualmente verde, ma destinata, in base a quanto previsto dal nuovo Pgt adottato dall’amministrazione comunale, ad area residenziale intensivo ( mc. 1.50 su 1.00 mq).

“Chiediamo che il Consiglio comunale impegni sindaco e Giunta al ripristino urbanistico dell’area di via della Pieve, ora mappale 2595 identificata g2 nelle NTA del nuovo PGT, ad area agricola o di servizio in quanto indispensabile ed essenziale a questo comparto già edificato, sia per il suo grande valore ambientale e paesistico sia per quello sociale” scrivono i consiglieri Riccardo Meregalli, Piera Maria Emilia Comi e Vittorio Maria Duvi. Una richiesta che va di pari passo con l’attivazione di “tutti gli atti urbanistici necessari per la modifica della destinazione di via della Pieve, da “g2” edificabile ad area agricola o di servizio togliendo qualsiasi vincolo edificatorio”.

Di seguito la petizione

Missaglia il 21 luglio 2023

Al Presidente del Consiglio Comunale di Missaglia Ing. Redaelli Paolo

Oggetto: MOZIONE PER L’ELIMINAZIONE DEL VOLUME EDIFICATORIO E RIPRISTINO DI AREA AGRICOLA O DI SERVIZIO SENZA VOLUME EDIFICATORIO IN VIA DELLA PIEVE mappale n.2595 – identificato con lettera g2 nel nuovo PGT

I sottoscritti: Riccardo Meregalli, Piera Maria Emilia Comi, Vittorio Maria Duvia del gruppo consiliare CentrodestraUnito Missaglia, ai sensi dell’art. 12 del regolamento comunale n.53/1994 e s.m.i. formulano la seguente mozione:

APPURATO CHE

con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 3/11/2021 adozione nuovo PGT e delibera n.16 del 13/4/2022 adottate dalla precedente Amministrazione guidata dal Sindaco Crippa a ridosso del rinnovo dell’amministrazione avvenuto nel giugno 2022, è stato concesso un volume edificatorio sul mappale n. 2595 in via della Pieve identificando l’area di mq. 1372,00 con lettera g2 edificabile con destinazione R1/residenziale intensivo ( mc. 1.50 su 1.00 mq)

che tale mappale era precedentemente classificato come agricolo o standard, che a seguito di accordi programmatici è ora di proprietà del Comune di Missaglia, come risulta agli atti del Comune e catastali;

che con tale destinazione edificatoria viene ignorato che questa area agricola ha un grande valore ambientale e paesistico oltre che sociale, in quanto indispensabile ed essenziale ad un comparto già edificato risulta inoltre importante per tutti i cittadini data la sua posizione su un’altura che gode di un cannocchiale panoramico tra i più suggestivi del centro storico di Missaglia con sfondo collinare e montuoso in un paesaggio che risulta straordinariamente bello e identificativo del nostro paese;

che inoltre quest’area è inserita e armonizzata in una continuità d’ambito agricolo e boschivo che forma naturalmente una barriera ambientale ed anche acustica dalla vicina provinciale SP54 a beneficio del comparto urbanizzato esistente

che il ripristino ad area agricola o standard di questa collinetta è nel sentire popolare ed è richiesto per iscritto anche da molti cittadini che allo scopo hanno aderito e firmato la petizione attivata e promossa da una nostra concittadina e che tale petizione è stata rilanciata con successo a mezzo stampa e online

RILEVATO CHE

È stata adottata la trasformazione da agricolo/standard a lotto edificabile vincolando quest’area di via della Pieve con i Piani di Recupero PdR1v e PdR2v, riguardanti i comparti di rigenerazione urbana tra via Cavour, via Cernuschi e via Garibaldi e che tali comparti potranno trasferire parte del volume edificatorio su quest’area che avrà, con la nuova classificazione urbanistica ”g2” un indice di edificabilità R1/residenziale intensivo- ( mc. 1.50 su 1.00 mq)

Il risultato conseguente è devastante per l’area di Via della Pieve, che vedrà una trasformazione né opportuna, né sostenibile che si traduce in un deplorevole potenziale edificatorio in uno dei punti più panoramici e belli di Missaglia. Dato atto anche che moltissimi cittadini e soprattutto nonni e bambini oltre agli abitanti della zona lo frequentano quotidianamente traendo giovamento da questo luogo meraviglioso, noi auspichiamo possa divenire il “BELVEDERE di Missaglia” identificato sulle mappe della mobilità dolce come punto panoramico e che graziosamente possa essere attrezzato per una fruibilità senza barriere

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta

1) Al ripristino urbanistico dell’area di via della Pieve, ora mappale 2595 identificata g2 nelle NTA del nuovo PGT, ad area agricola o di servizio in quanto indispensabile ed essenziale a questo comparto già edificato, sia per il suo grande valore ambientale e paesistico sia per quello sociale come sopra descritto.

2) Alla tempestiva attivazione di tutti gli atti urbanistici necessari per la modifica della destinazione di via della Pieve, da “g2” edificabile ad area agricola o di servizio togliendo qualsiasi vincolo edificatorio.

Con l’occasione il gruppo consiliare Centrodestraunito Missaglia ringrazia