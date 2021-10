Ieri sera, giovedì, il consiglio comunale di insediamento dell’amministrazione Pendeggia

“Abbiamo tanto entusiasmo e voglia di fare. Il nostro unico obiettivo è migliorare Montevecchia”

MONTEVECCHIA – “E’ un momento storico. Dopo tanti anni si svolta”. Con queste parole il neo sindaco Ivan Pendeggia, eletto con oltre il 53% dei voti (con tre liste) alle elezioni del 3 e 4 ottobre, ha dato il benvenuto ieri sera, giovedì 21 ottobre, alle persone accorse in sala civica per assistere al consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione comunale.

Sulla scia del fair play che ha contraddistinto la campagna elettorale, il primo cittadino ha precisato da subito come la svolta “non vuole rappresentare una rottura con il passato, ma un momento di confronto e di collaborazione”. E ha aggiunto: “Abbiamo già iniziato a lavorare incontrando gli impiegati comunali. E’ noto a tutti come il numero del personale sia sottodimensionato: dovremo riequilibrare la situazione per riuscire ad avere una gestione migliore. Da parte nostra assicureremo una presenza costante negli uffici, così come è già stato in questi primi giorni”.

L’obiettivo è non farsi cogliere impreparati alle nuove sfide che Montevecchia dovrà affrontare: “Ognuno di noi metterà a disposizione preparazione, competenze e partecipazione. Davide Blatti ha già preso il mano il bilancio, Sara Manzella la scuola, Luca Maggioni il personale, Luigi Sala ha già puntato l’occhio sulle manutenzioni ordinarie da svolgere in paese e sarà il nostro referente per il parco del Curone, Francesca Colombo la mobilità e la viabilità mentre Davide Scaccabarozzi si occuperà di ambiente e territorio ” ha sottolineato andando poi a illustrare la composizione della Giunta, in cui a fianco del vice Blatti, siede Nicoletta Palmieri con delega ai servizi sociali.

“Questa è la squadra con cui vogliamo mantenere, riorganizzare ed efficientare, nel senso di rendere più forte, il paese. Abbiamo una grande voglia di fare e ci fa piacere sapere che l’intenzione del gruppo di minoranza Montevecchia Sempre Insieme è quello di svolgere un’opposizione attenta e costruttiva” ha concluso, non senza una certa emozione.

La seduta di consiglio si è chiusa con l’elezione a scrutinio segreto dei componenti della commissione elettorale e dei giudici popolari. Il consigliere di minoranza Edoardo Sala, collegato da remoto dalla Germania, non ha quindi potuto partecipare al voto che ha visto eletti per la commissione elettorale Francesca Colombo, Luca Maggioni e Claudia Zammarian (supplenti Luigi Sala, Sara Manzella e Carmela Palella) mentre per i giudici popolari sono stati eletti Luca Maggioni e Carmela Palella.

ALTRE FOTO NELLA GALLERIA FOTOGRAFICA