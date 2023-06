Olgiate, Forza Italia pronta a una nuova campagna di tesseramento

Il neo commissario provinciale Gagliardi ha rinnovato la fiducia a Giovanni Grasso, referente di Forza Italia a Olgiate

OLGIATE MOLGORA – “Sono moto contento dell’incontro odierno con il nuovo commissario provinciale Roberto Gagliardi. A Olgiate siamo abituati a lavorare in autonomia e i risultati ci hanno dato molte soddisfazioni, ma la presenza di Gagliardi ci ha dato uno stimolo ulteriore. Continueremo con grinta e gioia, convinti che il modo migliore per ricordare il nostro Presidente, Silvio Berlusconi, sia lavorare”.

A parlare è Giovanni Grasso, coordinatore di Forza Italia di zona, all’indomani dell’incontro tenuto nella sede storica degli azzurri a Olgiate alla presenza di alcuni membri del gruppo di lavoro storico. Il faccia a faccia è stato promosso da Gagliardi per incontrare i militanti del territorio rinnovando la fiducia a Grasso, che in questi anni ha retto le sorti e i destini di Forza Italia e ha, dunque, rappresentato in zona il partito.

“Il particolare momento politico caratterizzato dalla recente scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi, lungi dal lasciar presagire un rallentamento dell’azione politica di Giovanni Grasso e degli altri militanti Azzurri anche in terra di Brianza, è di ulteriore stimolo a riorganizzare le fila del partito per poter meglio affrontare i prossimi appuntamenti elettorali. Mi riferisco all’ormai vicino 2024 che vedrà lo scontro ma anche il confronto politico polarizzarsi attorno alle elezioni Europee ma anche in molti comuni – precisa il commissionario provinciale Gagliardi -. Al fine di rafforzare la presenza sul territorio provinciale anche a Olgiate Molgora ci si sta, infatti, apprestando ad organizzare una nuova stagione di tesseramento che intende raggiungere nuovi amici, ma anche i cittadini e gli elettori più delusi che attendono soltanto nuove motivazioni. Si lavorerà nel solco tracciato da Berlusconi per centrare altri significativi obiettivi”.

L’incontro si è chiuso dandosi appuntamento a dopo l’estate per la ripresa delle attività proprio a Olgiate Molgora nella sede operativa di Forza Italia.