Antonio Rusconi nominato coordinatore provinciale di Italia Viva Lecco

Affiancherà Giulia Vitali alla guida del partito renziano nel lecchese

LECCO / VALMADRERA – Nelle settimane appena trascorse ci sono stati importanti cambiamenti anche per il coordinamento di Italia Viva Lecco. Ad affiancare Giulia Vitali, coordinatrice donna di Italia Viva in provincia, da ora in poi ci sarà l’ex Senatore e Sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi, che con la sua esperienza amministrativa e politica co-condurrà l’azione del partito a livello territoriale.

Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei deputati e Coordinatore nazionale di Italia Viva, ha confermato la proposta che era stata avanzata del coordinamento provinciale del partito e ha conferito ufficialmente l’incarico a Rusconi.

“Vogliamo ringraziare Marco Panzeri per il lavoro svolto fino ad ora ricoprendo il ruolo di coordinatore uomo e gli auguriamo buon lavoro per il suo impegno da primo cittadino di La Valletta – spiega Giulia Vitali – C’è tanto da fare “l’obiettivo è quello di garantire innovazione di visione e al contempo esperienza amministrativa, rappresentando l’intera provincia da Colico a Lomagna”

“È altresì importante creare spazi in cui i cittadini possano dire la propria” così le prime parole di Antonio Rusconi da neo coordinatore di Italia Viva Lecco. “Vogliamo continuare a costruire una casa dove tutti i cittadini ed amministratori del territorio possano sentirsi inclusi, liberi di esprimere il loro parere in ottica riformista” conclude Vitali.

L’ARTICOLO PRECEDENTE