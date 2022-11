Benessere in Movimento. Una vita sedentaria. Come rimettersi in forma?

RUBRICA – Se non avete mai fatto esercizio fisico o, per mille motivi, lo avete fatto per tanto tempo e poi vi siete fermati, il vostro fisico si trova oggi in una condizione sedentaria.

Una persona sedentaria, secondo i parametri stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è una persona che non raggiunge il minimo giornaliero raccomandato di attività fisica.

Tuttavia, la buona notizia è che si può tornare in forma dopo essere stati a lungo tempo sedentari!

E allora, non aspettate e ricominciate subito a volervi bene!

Una vita attiva è il segreto numero uno per sentirti bene, prendersi cura del proprio corpo contribuisce alla prevenzione di numerose patologie.

Patologie metaboliche sono infatti sempre dietro l’angolo e il movimento fisico è il migliore antidoto per la loro prevenzione; l’allenamento riesce infatti a regalare al corpo, alla mente e all’umore degli straordinari vantaggi.

Il cambiamento: approccio e benefici

Il cambiamento deve partire dalla vostra mente, da una vostra decisione, deve essere davvero desiderato e deve cominciare da piccole cose, piccoli passetti, uno alla volta. Se avete impiegato anni e anni per prendere chili e diventare pigri e sedentari non potete pretendere di invertire la rotta come per magia. Ci vuole tempo.

E’ bene sapere che il nostro organismo è molto adattabile, ma quando siete fuori forma è come tirare fuori dal garage un’auto ferma da 20 anni, occorrono quindi degli accorgimenti ed è proprio ciò di cui parleremo oggi!

Vi invito, come prima cosa, a prendere coscienza dei benefici di una vita attiva!

Una regolare attività fisica, anche moderata, migliora le prestazioni dell’apparato cardiocircolatorio: migliorano infatti la contrazione cardiaca, la circolazione del sangue e l’irrorazione delle diverse aree del corpo. Fare sport aiuta anche a tenere sotto controllo la pressione e riduce il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Anche l’apparato respiratorio di chi si allena con regolarità vede migliorare le sue prestazioni: la capacità di assumere e immagazzinare ossigeno è più elevata in chi fa spesso movimento fisico e, negli individui più sportivi, il volume respiratorio resta costante negli anni, contrastando con efficacia il fisiologico invecchiamento del sistema.

Muscoli e ossa vengono ovviamente rafforzati e irrobustiti dal movimento fisico. L’apparato muscolo-scheletrico di chi dedica ogni giorno del tempo all’allenamento è più forte e flessibile: si prevengono così osteoporosi, artrosi e disturbi articolari e viene dato maggiore sostegno alla colonna. Questo è utile per contrastare ad esempio il tipico mal di schiena da sedentarietà, molto diffuso tra chi passa lunghe ore seduto o in piedi, per lavoro.

Contrastabile è anche la scarsa circolazione sanguigna e linfatica negli arti inferiori con un programma di allenamento regolare e su misura!

Fare sport, come risaputo, stimola positivamente anche il metabolismo, aiuta a perdere peso con più facilità e a ridurre la massa grassa in favore dell’aumento di quella magra.

Muoversi spesso migliora anche i tassi di colesterolo e glicemia nel sangue aiutando a prevenire e tenere sotto controllo le più diffuse malattie metaboliche, come il diabete.

Persino il funzionamento del sistema immunitario inoltre è favorito dal movimento fisico, che stimola e rinforza anche le difese naturali dell’organismo.

Da non sottovalutare anche i benefici psicologici dell’attività sportiva, che riduce ansia, stress e preoccupazioni, migliorando il tono dell’umore e il complessivo benessere psico-fisico.

Lo sport influenza positivamente anche la qualità del sonno, aumenta l’autostima e provoca una naturale predisposizione all’introduzione di nuove pratiche salutari nella propria vita: se fare attività fisica è un toccasana per la mente, farlo in compagnia lo è anche per la vita sociale e l’integrazione, poiché favorisce la nascita di nuove amicizie e di rapporti interpersonali positivi.

Punti di attenzione per poter iniziare il cambiamento

· Impostate un obiettivo ragionevole per ritornare in forma, ricordiamoci sempre che un vero obiettivo deve essere realizzabile, altrimenti si tratta di un falso obiettivo.

· Incominciate a programmare la vostra settimana, individuando spazi di tempo nei quali potrete dedicarvi all’ esercizio fisico.

· Affidatevi a Trainer laureati in scienze motorie.

· Assicuratevi di scaldare ed estendere sempre le gambe, le braccia, le articolazioni delle spalle e del collo prima per preparare il vostro corpo.

· Cercate di spostarvi il più possibile a piedi, senza utilizzo della macchina e privilegiando le scale all’ascensore.

· Registrate i vostri obiettivi su un’agenda e controllate periodicamente il miglioramento per rimanere motivati.

· Incominciate a mangiare cibi più sani ed iniziare con 20 o 30 minuti di attività fisica al giorno. (noterete con piacere che inserendo un minimo di movimento regolare ed iniziando ad eliminare il cibo spazzatura, inizierà a migliorare anche il livello di energia generale).

· Inserite nel weekend una passeggiata di 45’- 60’ minuti, in ambiente outdoor, per esempio una bella passeggiata nel bosco con i fantastici colori autunnali non potrò che farvi bene.

· Iniziate il vostro nuovo progetto di cambiamento in modo graduale invece di fare subito tantissimo senza criteri sensati.

Conclusioni

Non pretendete tutto subito e non dimenticare di gratificarvi quando avrete raggiunto i primi obiettivi, stiamo parlando di riprendere un pezzo importantissimo della vostra vita e di rimetterlo nella vostre mani!

Il movimento è un bisogno fisiologico, pertanto abbiamo il dovere di aver cura del nostro corpo, educandoci a fare attività fisica costante, anche in forma molto semplice e perché no anche ludica. Abbiate fiducia in voi stessi e sarete stupiti dei risultati che potrete raggiungere.

Prof. Marco Brusadelli

Dottore in Scienze motorie e sportive – Massoterapista – Life Coach

www.marcobrusadelli.it

Riceve per appuntamento presso:

Centro fitness Fitup, Via Risorgimento 57 – Lecco

T. +39 3394935212

email: info@marcobrusadelli.it

ARTICOLI PRECEDENTI

22 Giugno – Benessere in Movimento. Sudare fa dimagrire? Sfatiamo una falsa credenza

2 Maggio – Benessere in Movimento. Plogging: la nuova tendenza del fitness che fa bene all’ambiente!

31 Aprile – Benessere in movimento. Peso e corsa

24 Febbraio – Benessere in Movimento. Dimagrire correndo: sì, ma come?

31 Gennaio – Benessere in movimento. Correre da 0 a 10 km in 10 settimane

2021

28 Dicembre – Benessere in movimento. Camminare con le ciaspole

30 Novembre – Benessere in Movimento. Il Nordic Walking

27 Ottobre – Benessere in Movimento. ESCURSIONISMO e ABBIGLIAMENTO: Linee guida per un approccio responsabile

29 Settembre – Benessere in movimento. Come scegliere la propria attività sportiva

30 Agosto – Benessere in movimento. Camminata e corsa quali sono le differenze?

27 Luglio – Benessere in Movimento. Camminare: quanto è importante e fa veramente dimagrire?

28 Maggio – Benessere in Movimento. Allenando gli addominali perdo la pancia?

27 Aprile – Benessere in Movimento. Minimanuale del Trekking e dell’escursionismo

25 Marzo – Benessere in movimento. Bambini e ragazzi sempre meno movimento!

26 Febbraio – Benessere in movimento. Palestre e piscine chiuse: “Evitare il collasso”

19 Gennaio – Benessere in movimento. Zona Rossa: Attività motoria e attività sportiva

2020

30 Novembre – Benessere in movimento. Diego Armando Maradona: la sua storia travagliata può insegnare tanto

29 Settembre – Benessere in Movimento. Sport e bambini. Che cosa è meglio fare?

3 Agosto – Benessere in Movimento. Cellulite e attività fisica. Che cosa è meglio fare?

25 Maggio – Benessere in Movimento. Allenamento mentale

1 Aprile – Benessere in Movimento. Covid-19: attività fisica in casa. Linee guida generali

28 Febbraio – Benessere in Movimento. Dolore muscolare per colpa dell’acido lattico: sarà vero?

28 Gennaio – Benessere in Movimento. Serotonina: l’ormone della felicità

2019

21 Dicembre – Benessere in movimento. Vacanze e attività sportive invernali

21 Novembre – Benessere in Movimento. Ascoltare il proprio corpo

14 Ottobre – Benessere in Movimento. Natura e sport all’aria aperta

10 Settembre – Benessere in Movilento. Perché iniziare a muoversi a Settembre

2 agosto – Benessere in Movimento. Camminare scalzi fa bene alla salute

7 Luglio – Benessere in Movimento. Allenamento e stanchezza con il caldo

7 giugno – Benessere in Movimento. Prova costume: dieta ed esercizi per cosce e glutei

5 maggio – Benessere in Movimento. Core-stability: cos’è

28 marzo – Benessere in Movimento. Allenamento all’aria aperta

22 febbraio – Benessere in Movimento. Colonna vertebrale in salute

23 gennaio – Benessere in Movimento. Sciare non è uno sport pericoloso

2018

21 dicembre – Benessere in Movimento. Natale in movimento. Attività fisica per vincere contro…

23 novembre – Benessere in Movimento, la nuova rubrica curata dal Prof. Marco Brusadelli