La salute vien mangiando. Post Natale da smaltire? Attenti a “detox” e “fit” vari

RUBRICA – Il Natale e tutte le feste sono ormai lontane e gennaio ripartiamo tutti con un mindset rinnovato: propositi, progetti, sogni, impegni e ovviamente la solita intenzione di smaltire in fretta i chiletti accumulati durante dicembre. Ok, va benissimo, ma eliminiamo subito dal vocabolario tre concetti che, in questo contesto, sono proprio dannosi: “in fretta”, “detox”, “fit”. Ora vi spiego tutto.

Io stessa ogni tanto suggerisco sui miei canali social qualche ricetta a preponderanza proteica, ma da qui ad avere l’ossessione per il “fit ovvero il “super proteico” passa un mondo. Innanzitutto, nessuno può stabilire da solo la quantità di proteine giornaliere adatta al proprio fabbisogno, in più – e soprattutto – la quantità e la tipologia di proteine DEVE variare da soggetto a soggetto in base alle esigenze specifiche: serve un dimagrimento? Di quale entità? Si vuole eliminare adipe o altro? Si fa sport? Quale? Come stanno i valori sanguigni e relativi a reni/fegato? Etc potrei andare avanti così per tutto l’articolo. Ciò per dire che mettere albumi o polverine ovunque non è una scelta utile né tantomeno sana, anzi può portare addirittura a danni da eccessiva assimilazione. Date retta alla vostra nutrizionista del cuore: affidatevi a uno specialista, e lasciate sullo scaffale tutti gli yogurt e le creme “proteiche”, se credete che possano aiutarvi nel dimagrimento. Se vi piacciono, e godervele e il vostro unico scopo, fate pure!

Il caso dei vari “detox” non è tanto diverso dal “fit”: spacciare beveroni composti da 10 ortaggi diversi, o propinare acqua calda e limone al mattino appena svegli non depura alcunché. Per molte ragioni: la prima è che il concetto medico di “depurare l’organismo” è molto diverso da quello letto sui titoli dei giornali o nelle pagine dei foodblogger… la seconda è che un minestrone/acqua e limone/la tisanina/le centrifughe/la curcuma non depurano proprio nulla e non certo se assimilati per qualche giorno. Depurare l’organismo non riguarda solamente lo stomaco bensì anche fegato, intestino, sangue, non è un procedimento scontato né veloce e non ha senso farlo dopo due settimane di pandoro e panettone: solo uno specialista può dare direttive in merito.

Passiamo poi al nemico numero uno nei percorsi di dimagrimento o guarigione o miglioramento: la fretta. Leggiamo, purtroppo, spessissimo titoloni e promesse a riguardo: 7 chili in 7 giorni, dimagrire rapidamente, fast che servono solamente a far SENTIRE IN COLPA le persone, a costringerle a far carte false (e malsane) pur di ottenere un risultato che probabilmente non è nemmeno necessario. State molto attenti a questi miracoli, a questi sforzi, privazioni e punizioni: se decidete che volete migliorarvi fisicamente parlando allora fate un progetto a lungo termine, facendo le cose giuste, necessarie, nell’ordine giusto. Il primo passo? Avete già indovinato: venite da me, o dal vostro nutrizionista di fiducia.

Un ultimo consiglio. Vi prego fate di tutto per tenere da parte e zittire il malessere nei confronti della crema al mascarpone, di quei cocktail a capodanno, della pasta con l’astice… eravate felici nel mentre, vi serviva esserlo, ed è una cosa bellissima.

Dottoressa Manuela Mapelli

Biologa Nutrizionista & Tecnologa Alimentare

Mobile: 347 2379913

Email: manumapelli@gmail.com

Pec: manuela.mapelli.nutrizionista@pec.it

www.manuelamapellinutrizionista.it

Riceve per appuntamento presso lo studio 410, via V. Veneto, 13 Lecco (LC)

