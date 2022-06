RUBRICA – Un caloroso saluto, in tutti i sensi, ai lettori di Lecconotizie interessati al mondo del vino italiano. Anche questa volta prendo spunto per la mia descrizione enologica dalle simpatiche e ben riuscite degustazioni organizzate a Galbiate per celebrare il ventesimo anniversario del gemellaggio con La Londe -Les Maures.

Da questi comparativi Italia-Francia mi è venuta l’idea di scrivere alcune righe sugli spumanti Metodo Classico dell’Oltrepò Pavese ottenuti da Pinot Nero come la stragrande maggioranza degli Champagnes.

Ho avuto occasione di degustare recentemente diverse bollicine Metodo Classico d’Oltrepò che, per chi non lo sapesse sono tutelate da una DOCG, travandomi di fronte ad una qualità media a dir poco sorprendente, frutto di un grande lavoro e della volontà di portarsi sullo stesso livello qualitativo delle più celebrate Franciacorta DOCG, Trento DOC e Alta Langa DOCG mantenendo la prerogativa della diversità del territorio e l’elevato potenziale del Pinot Nero.

La strada che stanno percorrendo da queste parti è lunga ed impervia perché tuttora c’è quella diffidenza maturata in decenni di produzioni piuttosto mediocri associate perlopiù a Cantine Sociali del tipo S.Maria la Versa, Broni, Casteggio o Torrevilla che, per l’evolversi della richiesta di mercato, si son trovate ad essere un tantino obsolete.

Il miglioramento parte soprattutto da Aziende medio-piccole che stanno sfruttando al meglio la consistente disponibilità del nobilissimo Pinot Nero perfezionandosi nella produzione di bollicine di altissima qualità, con particolare attenzione anche per i rosè definiti “Cruasè” (un termine ibrido che sinceramente non mi è sembrato una “genialata”).

Invece, per quando concerne i prodotti recentemente degustati mi hanno fatto davvero ottima impressione quelli del Castello di Cigognola, il “gioiello” di proprietà della famiglia Moratti, che non ha bisogno di presentazioni (tantomeno da un cuore rossonero come il mio).

Uno meglio dell’altro sia il pluripremiato “Couvè More pas dosè” che il “Rosè” millesimato 2015 e la Riserva “RDM Mill.2014”, pensando che non ho ancora assaggiato il rarissimo “Couvè dell’Angelo”, che è il loro top di gamma.

Altri due prodottini niente male , il Brut e il Brut Rosè di Rossetti & Scrivani, mi hanno incuriosito al punto di dover approfondire la mia ricerca e indurmi a riassaggiare “faticosamente” diversi prodotti di marchi storici come Tenute Mazzolino, Giorgi, Anteo, Monsupello e Travaglino senza mai restarne deluso.

Eccellenti in particolare il “Gran Couvè Blanc de Noir” mill.2017 di Travaglino e il Cruasé Millesimato di Anteo.

Questi spumanti ottenuti da Pinot Nero hanno tutti buona struttura e personalità quindi dovranno essere serviti soprattutto con con cibi sfiziosi e saporiti.

Tanto per dare l’idea l’amico Christian della Salumeria “ Filet “, il mio “pusher” ufficiale di salumi e formaggi, mi ha preparato un tagliere col trittico di pancetta mantovana, salame di Pizzighettone e prosciutto di Parma 20 mesi che ha ulteriormente valorizzato il Rosè 2017 dei Moratti… giusto per brindare allo scudetto rossonero 2021/2022.

Mai rinnagare la fede calcistica e sempre Assaggiare per credere

Roberto Beccaria

