“Aiutateci a trovare il nostro Davy, Golden Retriver di colore chiaro”

MANDELLO – Riceviamo e pubblichiamo l’appello dei proprietari di Davy, Golden Retriver di colore chiaro che si è perso il 7 aprile sopra Lierna.

“Siamo al giorno 8, stiamo comunque battendo tutti i sentieri, in tutti i paesi limitrofi, dopo che Alice il cane da ricerca di Massimo Gandolfi ha portato, avendo girato e segnalato tracce nei boschi, direttamente sulla statale SS36, fino a Varenna – spiegano i proprietari di Davy – Cominciano ad arrivare le segnalazioni, anche da Mandello. Vengono tutte vagliate attentamente e prese in seria considerazione. Nel caso di un possibile avvistamento, per favore fate subito una foto del cane, sarà utilissima per la verifica”.

I padroni invitano tutti a tenere gli occhi aperti, aggiungendo: “Se qualcuno lo ha preso può contattarci anche in forma anonima, basta che Davy ritorni da Annamaria Chiappetti la padrona. È prevista una lauta ricompensa”.

Di seguito i contatti forniti e da chiamare per chi lo avvista o ha notizie.

Anna 348 306 0082

Fabio 351 800 1421

Gabriella 3347272668