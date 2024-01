Arance Airc: cuore d’oro di Monte Marenzo, raccolti 1.460 euro

La Polisportiva area sociale ha premiato Ilaria Mazzoleni, Roberto Colombo, Lorenzo Bonacina e il pasticcere mondiale Filippo Valsecchi

L’appuntamento è stato allietato dalle musiche del Maestro Gabriele Bolis e dei suoi amici

MONTE MARENZO – La Polisportiva Monte Marenzo (area sociale) da 28 anni scende in campo a fianco dell’Airc per un obiettivo comune: dare pieno sostegno alla ricerca contro il cancro. Come ogni anno all’interno di questo evento la Polisportiva dona le arance a testimoni del valore della ricerca scientifica o protagoniste di azioni di solidarietà e sensibilità sociale. La somma raccolta in favore dell’Airc è stata di 1.460 euro.

Sabato 27 gennaio alle ore 11, davanti al municipio di Monte Marenzo, sono stati omaggiati con un sacchetto di arance della salute Airc la signora Ilaria Mazzoleni e il signor Roberto Colombo, entrambi guariti dal tumore. Il ritrovato stato di salute ha consentito loro, tra l’altro, di partecipare alla camminata guidata da Mauro Tagliaferri in favore di Telethon, che da anni parte da Monte Marenzo verso Morterone. Presente la signora Antonella Invernizzi, in quanto, prima in qualità di sindaco di Morterone ora in collaborazione con la Parrocchia del piccolo comune, ha sempre accolto con grande ospitalità i protagonisti della camminata. A lei esprimiamo la nostra gratitudine per la presenza.

Un altro riconoscimento è stato assegnato a Lorenzo Bonacina di Monte Marenzo. Lorenzo ha difficoltà di relazione e lavora con tanti ragazzi autistici alla PizzAut di Monza. PizzAut è un ampio e straordinario progetto che realizza opportunità di lavoro e relazioni interpersonali per decine di ragazzi, grazie al suo fondatore Nico Acampora. I ragazzi di questa importante realtà sono stati ricevuti anche dal presidente Sergio Mattarella e da Papa Francesco. Alla consegna delle arance Lorenzo si è trovato subito a suo agio, e nella foto ricordo con gli amici mostrava con orgoglio il logo di PizzAut sulla maglietta.

Poi è stata la volta di Filippo Valsecchi, un giovane di Erve che insieme alla Nazionale italiana hanno conquistato il primo posto al Campionato mondiale Juniores di pasticceria nel 2019, trionfando pochi giorni fa alla Gelato World Cup tenutasi al Sigep di Rimini. Il sindaco Paola Colombo ha consegnato le arance Airc a Filippo alla presenza di Angelo Fontana, Maristella Hoppler (in rappresentanza degli amici di Giusy di Calolzio), del Maestro Gabriele Bolis e Dario Bolis che hanno cantato una canzone dedicata a lui e alla comunità di Erve.

Dopo aver raccontato la sua bella esperienza riminese, Filippo, ha condiviso la finalità dell’iniziativa per un futuro libero dal cancro. Inoltre, ha raccolto l’invito di Angelo Fontana di confezionare una torta “mondiale” da destinare al reparto di oncologia dell’ospedale Manzoni di Lecco.

La sindaca Paola Colombo ho sottolineato: “Come è bello vedere persone così giovani e talentuose che dedicano parte del loro tempo e della loro abilità per sostenere cause così importanti. Sicuramente il suo impegno e il suo successo professionale possono ispirare molti giovani a seguire i propri sogni e a utilizzare le proprie abilità per fare del bene per la propria comunità e per il proprio territorio”.

Il giorno dopo, domenica 28 gennaio, Festa di San Paolo Apostolo patrono di Monte Marenzo, il capogruppo degli alpini di Monte Marenzo Ruben Carsana ha ringraziato tutti i portantini dalla statua di San Paolo in processione, consegnando loro una arancia della salute Airc. “Un sentito grazie anche al maestro Gabriele Bolis, Gilberto Garghentini, Dario Bolis e Giovanni Gilardi per aver rallegrato con la loro musica tutti i presenti. Polisportiva area sociale ringrazia i cittadini per aver aderito e ai volontari che hanno conseguito questo bel risultato”.