Ballo e disabilità: la festa del Pascolo si trasforma nella festa dell’inclusività

Gli atleti della Rosy Dance, martedì sera, si sono esibiti a Calolziocorte

Abbattute tutte le barriere: il folto pubblico è sceso sulla pista da ballo con i ragazzi della squadra paralimpica

CALOLZIOCORTE – Può la danza annullare qualsiasi differenza? Può una pista da ballo trasformarsi nella massima espressione di inclusività? Ce lo hanno insegnato (ancora una volta) gli atleti della squadra paralimpica di danza della Rosy Dance di Villongo (BG) che, martedì sera, si sono esibiti alla Festa del Pascolo a Calolziocorte.

Più forti di tutto e di tutti, con una semplicità disarmante e un’immensa passione per ciò che fanno, hanno abbattuto qualsiasi tipo di barriera dando vita a una grandissima danza inclusiva che ha coinvolto (e lasciato a bocca aperta) il folto pubblico presente. E gli applausi spontanei rivolti agli atleti durante l’esibizione sono stati la moneta più bella con cui ripagare le ore di allenamento, l’impegno dei maestri di ballo guidati da Marianna Cadei e i sacrifici delle famiglie che spesso fanno salti mortali per assecondare i ragazzi nella loro passione.

Danza paralimpica, danza inclusiva. Filippo, Andrea, Giada, Simone, Nadia, Lidia e Michele, atleti con disabilità intellettive o motorie, hanno messo da parte un pizzico di emozione iniziale e hanno mostrato a tutti cosa sono capaci di fare, presentando diversi tipi di danze, da soli o in coppia, ma il momento più bello è stata la sorpresa finale che ha trasformato l’oratorio del Pascolo in un importantissimo spazio di inclusività. Gli stessi atleti, infatti, hanno attraversato quella linea invisibile che li divideva dal pubblico invitando a ballare i presenti.

Dopo pochi secondi di titubanza, si è compiuta la magia: la musica e la danza hanno insegnato a tutti che le differenze non esistono, con estrema naturalezza l’esibizione si è trasformata in quello che tecnicamente si chiama “Combi” dove un ballerino con disabilità danza con un normodotato. Che spettacolo, poi, quando tutto il pubblico è sceso in pista con i ragazzi della Rosy Dance per un grandissimo ballo di gruppo…

“Il pubblico è stato davvero caloroso. Abbiamo trovato persone che ci ha accolto a braccia aperte, dall’organizzazione al pubblico presente – ha detto la maestra Marianna Cadei al termine dell’esibizione -. I nostri ragazzi sono stati come sempre fantastici anche se abbiamo avuto una defezione all’ultimo minuto. E’ stato bello condividere il nostro progetto e coinvolgere la gente in ciò che facciamo. La speranza è di essere riusciti a trasmettere qualcosa, ma quando vedi le persone sorridere e applaudire vuol dire che qualcosa è successo…”.

Una serata frutto di passione e dell’impegno dei maestri di ballo della scuola Rosy Dance di Villongo che credono in quello che fanno e nel valore della danza. Particolarmente emozionata e orgogliosa la calolziese Giada Canino che ieri sera giocava in casa e perciò ha dato il meglio di se stessa per la gioia di papà Elio che l’accompagna passo dopo passo… di danza ovviamente!