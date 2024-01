Calolzio, la pioggia non ferma il suggestivo corteo storico dell’Epifania in Valle San Martino

Ben 300 i figuranti che hanno preso parte al corteo storico della Valle San Martino

Una tradizione, quella promossa in occasione dell’Epifania, che si è rinnovata anche oggi a Calolzio

CALOLZIOCORTE – Un corteo storico segnato dal maltempo, ma non per questo meno bello e suggestivo.

Si è rinnovata anche a questa Epifania la magia del Corteo storico della Valle San Martino, l’ormai tradizionale iniziativa promossa il 6 gennaio grazie alla sinergia tra la Pro Loco, la parrocchia San Martino Vescovo e l’assessorato agli eventi del Comune guidato da Cristina Valsecchi.

Ben 300 i figuranti che hanno sfilato per le vie del centro, partendo dalla bellissima Villa de Ponti in via Galli per raggiungere poi la piazza Arcipresbiteriale percorrendo corso Dante, piazza Vittorio Veneto, via Martiri della Libertà e via XXIV Maggio.

Diverse le persone che, nonostante la pioggia, hanno voluto ugualmente scendere in strada per ammirare i bellissimi costumi d’epoca con cui sono stati raffigurati, insieme ai tradizionali volti della natività cristiana, anche i personaggi che, con la loro vita e la loro testimonianza, hanno segnato in maniera profonda la storia della città di Calolzio e dell’intera Valle San Martino, come San Girolamo Emiliani, Caterina Cittadini e don Achille Bolis.

