Gabriele Bolis e i suoi amici in concerto alla Casa Madonna della Fiducia

Un pomeriggio di festa con canti popolari nella Rsa calolziese

Solo ieri erano stati protagonisti i bimbi della scuola primaria in occasione della Festa dei Nonni

LECCO – Martedì 3 ottobre, mentre ancora risuonavano nell’aria gli echi delle risate e del vociare dei bimbi della Scuola Primaria, venuti in visita il giorno precedente per la Festa dei Nonni, ecco librarsi in aria le note di antichi, struggenti e divertenti “refrains” di canti popolari, arie d’opera, canzoni sentimentali e “divertissements” birichini, che tanto piacciono agli ospiti, poiché rievocano giorni felici e spensierati. Ricordi che, a volte, inumidiscono gli occhi, altre volte generano sorrisi divertiti.

I “promotori” di queste infinite e meravigliose emozioni sono Gabriele Bolis alla fisarmonica, Dario Bolis alla chitarra, Gilberto Garghentini al basso tolla, su invito di Sara Bolis, educatrice presso la struttura. “Platone avrebbe concluso così ‘La musica e il ritmo trovano la loro strada nei luoghi dell’anima, rendono gli uomini liberi e saggiamente felici'”.