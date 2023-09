La Pol. Monte Marenzo dona una poltrona all’oncologia del Manzoni

Altro splendido obiettivo raggiunto dall’area sociale guidata da Angelo Fontana

“Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo straordinario gesto di solidarietà”

LECCO – Una nuova poltrona per il reparto di Oncologia dell’ospedale Manzoni di Lecco. Le storie meravigliose da raccontare continuano. L’impegno dell’area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo a favore del reparto di oncologia dell’ospedale ha ottenuto un altro risultato significativo.

Tanta soddisfazione nelle parole del responsabile Angelo Fontana: “Grazie al generoso contributo degli amici di Bea & Tuccio, così come dei famigliari di Marinella Brenna, martedì 12 settembre è stata donata una poltrona che può essere utilizzata sia dai pazienti in day hospital in attesa di una visita medica, sia dai pazienti ricoverati nel reparto di oncologia per il cambio di posizione. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo straordinario gesto di solidarietà”.

Alla consegna hanno partecipato con autentica gratitudine medici, infermieri e operatori.