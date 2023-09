La Polisportiva Monte Marenzo ricorda tutte le vittime della strada

Celebrata una Santa Messa a Valcava sabato scorso

“Una preghiera toccante per coloro che hanno perso la vita in tragici incidenti”

MONTE MERENZO – Per le vie delle Croci 2023 è un’iniziativa promossa dalla Polisportiva di Monte Marenzo (area sociale) con l’obiettivo di promuovere la sicurezza stradale.

Una preghiera per tutte le Vittime della Strada.

Sabato 9 settembre, alle ore 16, presso la Chiesa di San Rocco a Valcava, è stata celebrata una Santa Messa da don Daniele Plebani. “L’occasione è dedicata a tutte le vittime della strada, in modo particolare ai ciclisti, una preghiera toccante per coloro che hanno perso la vita in tragici incidenti in bicicletta, in moto o in macchina” ha detto Angelo Fontana.

Don Plebani ha lanciato un appello commovente affinché tutti conducano le loro vite

con prudenza e buon senso, promuovendo così la sicurezza stradale: “Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a don Daniele Plebani, al suo collaboratore Eugenio Perucchini, a Giglio Perucchini e Giovanni Brumana per la loro straordinaria performance al pianoforte e al violino, nonché a Gianna Piera Burini per aver letto una toccante preghiera in memoria delle vittime della strada. Ringraziamo anche tutti i partecipanti che hanno reso questo momento ancora più significativo con la loro presenza”.