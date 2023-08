Musica e solidarietà con i Volontari del Soccorso, in vendita i biglietti dell’AbbaShow

Appuntamento giovedì 21 settembre al Dancing Lavello per rivivere la mitica atmosfera degli Anni ’70

Tutta la popolazione è invitata a partecipare alla serata benefica dove il divertimento è garantito

CALOLZIOCORTE – Musica, luci, colori, abiti e coreografie per ricreare l’atmosfera tipica degli Anni ’70. I Volontari del Soccorso di Calolziocorte invitano tutta la cittadinanza all’appuntamento del prossimo giovedì 21 settembre con l’AbbaShow. L’Abba Tribute Band si scatenerà e farà scatenare il pubblico nella serata benefica organizzata al Dancing Sport Lavello (viale De Gasperi a Calolzio) dall’associazione del presidente Fabrizio Vatteroni con la collaborazione della Pro Loco.

Un appuntamento molto sentito dai Volontari che, come al solito, si augurano in una folta presenza di pubblico. E’ ancora ben impresso nella memoria il successo dell’evento 2022 quando furono protagonisti i Vipers, la miglior tribute band d’Europa dei mitici Queen. La finalità è sempre la stessa: raccogliere fondi per sostenere le attività dei Volontari del Soccorso, associazione che da oltre 50 anni è vicina alla popolazione di Calolziocorte e di tutta la provincia di Lecco e non solo.

“Sostieni la nostra associazione e lasciati coinvolgere in uno spettacolo estremamente vario ed entusiasmante”.

Vendita biglietti

I biglietti per la bellissima serata (costo 10 euro) sono già in vendita presso:

Sede Volontari del Soccorso in via Mazzini, 34 a Calolzio (tutti i giorni)

in via Mazzini, 34 a Calolzio (tutti i giorni) Sede Pro Loco in via Fratelli Calvi a Calolzio (martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle ore 12)

Il porgetto AbbaShow

Il gruppo nasce dall’idea del produttore Alberto Bertapelle di mettere in scena uno spettacolo musicale dove il pubblico possa sentire un bel concerto di musica dal vivo, ma possa anche nel contempo godere di una parte visiva indispensabile nel mondo d’oggi dove tutto è basato sull’immagine. E gli Abba e la loro musica si prestavano più di ogni altro per la realizzazione dell’idea.

Il gruppo comincia subito a farsi apprezzare per la brillantezza ed energia dei suoi spettacoli ed a suonare in prestigiose piazze e locali in tutta Italia ed all’estero, tra i quali spiccano l'”Alcatraz” di Milano, il “Live Club” di Milano, il “Fuori Orario” di Parma, la “Capannina’ di Forte dei Marmi, Piazza San Marco per la chiusura del Carnevale di Venezia 2009 e per l’apertura di quello del 2013, Notte delle Stelle in occasione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2011. Numerose anche le partecipazioni TV: “Stella Gemella” condotta da Lorella Cuccarini su Canale 5, Nientology su DeeJay TV, RTSI Svizzera, Canale Italia…

Nonostante la crescente popolarità il punto fermo del gruppo resta sempre e comunque quello di partenza: divertire il pubblico attraverso la magia delle musiche degli Abba.